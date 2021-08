Travis Barker vole pour la première fois en 13 ans après qu’un accident d’avion mortel l’a laissé dans un état critique

Travis est le dernier survivant de l’accident d’avion de 2008.

Travis Barker a volé dans un avion pour la première fois en 13 ans après avoir été victime d’un accident d’avion qui l’a grièvement blessé et fait quatre morts.

En 2008, le batteur de Blink-182 a été impliqué dans un accident d’avion traumatisant lorsque son jet privé s’est écrasé au décollage dans un aéroport de Caroline du Sud, tuant quatre des six passagers à bord.

L’ami et gardien de sécurité de Travis, Charles « Che » Still, l’assistant Chris Baker, le pilote Sarah Lemmon et le copilote James Bland sont malheureusement décédés. Travis et son ami Adam « DJ AM » Goldstein, qui a tenté d’éteindre les flammes sur le corps de Travis avec son t-shirt, ont survécu à l’impact. Malheureusement, Adam est décédé d’une overdose de médicaments sur ordonnance un an plus tard, faisant de Travis le dernier survivant de l’accident.

Travis Barker vole pour la première fois en 13 ans. Photo : Alamy, @travisbarker via Instagram

Après l’accident, Travis a eu un long chemin vers la récupération. Il a subi des brûlures au troisième degré sur 65% de son corps, a passé 11 semaines à l’hôpital et a dû subir 27 interventions chirurgicales. Travis a failli se faire amputer le pied parce qu’il n’avait pas assez de peau sur son corps pour ses greffes de peau. Il s’est également retrouvé avec la culpabilité du survivant et le trouble de stress post-traumatique. « C’est évidemment l’expérience la plus douloureuse que j’aie jamais vécue », a-t-il déclaré à Larry King en 2015.

En raison de ses expériences, Travis a juré de ne plus jamais prendre l’avion, utilisant des bus touristiques et des bateaux de croisière pour voyager pour le travail. C’était jusqu’en juin, quand il a tweeté: « Je pourrais voler à nouveau. » Il a enfin surmonté ses peurs.

Je pourrais voler à nouveau ✈️ – Travis Barker (@travisbarker) 25 juin 2021

Samedi 14 août, Travis a été photographié à bord d’un jet privé avec sa petite amie Kourtney Kardashian. C’est la première fois qu’il vole depuis le crash. Dans les images, qui ont été obtenues par TMZ, on peut voir Kourtney guider Travis vers l’avion qui se dirigeait vers Cabo, au Mexique. Le couple a également été rejoint par la mère de Kourtney, Kris Jenner, et son petit ami, Corey Gamble.

Une source a déclaré à PEOPLE que Kourtney aurait soutenu Travis tout au long de son voyage. « C’est une affaire énorme que Travis a volé à Cabo. L’accident d’avion il y a de nombreuses années a été extrêmement traumatisant. Il a eu besoin de beaucoup d’aide pour en arriver là », a révélé la source.

« Kourtney a été d’un grand soutien. Elle ne l’a jamais poussé à prendre l’avion. Ils ont réussi à voyager aux États-Unis sans avoir à prendre l’avion et Kourtney s’en est parfaitement sorti. »

