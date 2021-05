Travis Barker explique pourquoi il a abandonné ses addictions

Travis Barker, batteur du groupe punk heureux Blink-182, a partagé un témoignage émouvant dans lequel le musicien souligne que l’accident d’avion qu’il a subi en 2008, qui a mis sa vie en danger, était la principale raison pour laquelle il a décidé de quitter votre dépendance. aux médicaments sur ordonnance.

Lors de ce voyage, Barker était avec son ami proche DJ Am alors qu’ils revenaient d’une présentation en Caroline du Sud, lorsque l’un des pneus de l’avion a explosé quelques instants avant le décollage. Cela a entraîné l’avion à être englouti par les flammes sur la piste, tuant les deux pilotes, Chris Baker, l’assistant de Barker et le garde de sécurité Chris « Che » Shill.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Seth Rogen critique ceux qui se plaignent de la culture de l’annulation

Travis Barker a subi des brûlures au troisième degré sur 65% de son corps et a passé trois mois à l’hôpital, où il a subi 26 chirurgies, tandis que son ami DJ AM est décédé d’une overdose un an après l’accident.

Lors d’un entretien avec Men’s Health, Barker a expliqué qu’avant l’accident, il fumait «une quantité excessive d’herbe» et qu’il était accro aux anargésiques dans la mesure où il a développé de l’ostéoporose. Au moment où il a pu quitter l’hôpital après sa convalescence, il note qu’il a immédiatement jeté ses médicaments dans les toilettes.

Les gens disent toujours: «Êtes-vous allé en cure de désintoxication? Et je réponds toujours «Non, j’étais dans un accident d’avion». C’était ma rééducation.

«Vous perdez trois de vos amis et vous mourez presque? C’était mon appel au réveil. Si cela n’avait pas été l’accident, il ne l’aurait probablement jamais quitté », a déclaré Barker. Sur le poids émotionnel de l’incident, le musicien a ajouté qu’il s’était senti plus proche de l’impact négatif de l’expérience.

Je me sentais plus proche de l’expérience d’essayer de m’échapper, d’être dans un accident et de me brûler, d’essayer de sortir mes amis de l’avion en feu. Cela m’a tourmenté pendant longtemps.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Ryan Reynolds se déclare fan de Stray Kids et demande des autographes

12 ans après l’accident, Travis Barker n’a plus repris l’avion, ce qu’il espère un jour surmonter sa peur et dire à ses enfants qu’il a pu voler et rentrer chez lui en toute sécurité.