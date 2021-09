Travis Barker explique comment Kourtney Kardashian l’a convaincu de voler à nouveau après avoir survécu à un accident d’avion mortel

Jusqu’au mois dernier, la star de Blink-182 n’avait pas voyagé en avion depuis qu’il avait été impliqué dans un accident d’avion mortel en 2008.

En juin, il a posté sur Twitter pour dire qu’il « pourrait voler à nouveau », et depuis lors, il s’envole pour des vacances chics avec sa petite amie Kardashian.

Je pourrais encore voler :avion:

– Travis Barker (@travisbarker) 25 juin 2021

Et c’est un « accord » qu’il a conclu avec son partenaire et qu’il attribue l’avoir aidé à surmonter sa peur.

S’adressant à Nylon à propos de son récent voyage à Cabo San Lucas, au Mexique, Barker a déclaré : « Je ne savais même pas que j’allais y aller.

« J’ai passé un accord avec elle qu’elle venait de me dire : ‘J’aimerais tellement voyager avec toi. Je veux aller en Italie avec toi. Je veux aller à Cabo avec toi. Je veux aller à Paris avec toi, je veux aller à Bora Bora avec toi.

« Et j’ai dit: ‘Eh bien, quand le jour viendra où tu voudras voler, je te dis que je le ferai avec toi. Je ferais n’importe quoi avec toi. Et donne-moi juste un préavis de 24 heures.’ Et c’est ce qu’elle a fait. »

Travis et Kourtney ont également apprécié un voyage à Paris. Crédit : Instagram/@travisbarker

Après avoir atterri à nouveau sur la terre ferme, Barker a partagé une jolie photo de lui en train de câliner sa petite amie avec la légende: « Avec vous, tout est possible. »

Et il ne s’est pas arrêté au Mexique – Barker et Kardashian ont également récemment profité d’un voyage en Italie et en France.

S’ouvrant sur sa relation, il a déclaré à la publication: « Avoir quelque chose qui me donne la force et l’espoir de pouvoir surmonter des choses qui ont été si traumatisantes dans ma vie, cela en dit beaucoup.

« Elle est définitivement ça pour moi. Je suis invincible quand je suis avec elle. C’est comme si je n’avais jamais rêvé, je n’avais même plus jamais envisagé de voler à nouveau. »

Barker a passé trois mois à l’hôpital après l’accident de 2008, au cours duquel il a subi des brûlures au troisième degré sur 65% de son corps.

Parlant sur Bonjour Amérique en 2015, Barker a déclaré: « L’avion est en feu et mes mains sont en feu, alors je déboucle ma ceinture de sécurité et je saute directement dans le jet, qui contient tout le carburant.

« En gros, j’enflamme tout mon corps dans le feu. Je suis tellement trempé dans le kérosène que je ne peux rien faire pour éteindre le feu.

« Je suis complètement nue à ce stade… Je cours, j’attrape mes testicules, mes parties génitales, parce que, je ne sais pas pourquoi, et puis nous réalisons, vous savez, nous sommes hors de l’avion et. .. l’avion explose. »