Travis Barker et Machine Gun Kelly créent une nouvelle version de « A Girl Like You » d’Edwyn Collins | 45S

Renouveler la musique. Travis Barker, batteur de blink-182, et Machine Gun Kelly se sont associés pour sortir une nouvelle version de «A Girl Like You», une chanson du compositeur anglais Edwyn Collins..

Cette nouvelle version intervient après que les deux artistes se sont réunis pour collaborer sur la bande originale du nouveau programme sur la plateforme. diffusion Appel Amazon Ville du paradis, qui sera lancé le 26 mars.

Dans cette nouvelle version, les artistes sont influencés par les sons des années 1960, ce qui lui confère sa touche quelque peu sombre caractéristique.

Sans plus tarder, nous vous laissons le couvrir « A Girl Like You » d’Edwyn Collins réalisé par Machine Gun Kelly et Travis Barker.