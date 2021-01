Travis Barker, de blink-182, devient une tendance pour une prétendue romance avec un Kardashian | 45S

Dans les dernières heures Travis Barker, batteur du groupe punk emblématique Blink-182, est à la mode sur Internet. Non seulement l’actualité du présent et du passé du musicien a été revue par des milliers d’internautes, mais elle est également devenue une tendance dans les principaux réseaux sociaux de la planète.

Que se passe-t-il vraiment avec Travis Barker? Dans cet article, nous essaierons de répondre à cette question.

Sortie avec Kourtney Kardashian

Ce n’est pas une nouvelle qu’un sujet lié à la famille Kardashian soit une tendance dans le monde. Son influence – ou serait-il plus approprié de le dire? – sur la culture populaire est actuellement indéniablement et mystérieusement fortement commentée par divers internautes sur les réseaux sociaux. C’est peut-être le premier sujet pour lequel Travis Barker est le sujet de conversation de nombreuses personnes dans le monde.

Selon divers médias tels que Consequences Of Sound, ils ont parlé de la le batteur sort avec Kourtney Kardashian, la plus ancienne des sœurs les plus célèbres du monde. Selon People, ils ont tous deux profité d’un voyage le week-end dernier à Palm Springs, en Californie, où leur mère Kris Jenner a une maison. Bien que le représentant du musicien n’ait pas déclaré à propos de cette romance, les preuves selon les médias sont claires.

Il convient de noter qu’apparemment, Travis et Kourtney se connaissaient déjà depuis longtemps, car ils étaient tous deux voisins dans une communauté de Calabasas, en Californie. De plus, Barker a fait des camées sur Keeping Up with the Kardashians, une émission de télé-réalité sur E! en 2007.

Apparemment, tout ce que jouent les Kardashians devient célèbre en quelques heures, surtout si l’un d’eux sort avec l’un des membres de l’un des groupes les plus importants de ces dernières années et qui a fait partie de l’enfance de nombreux rockers qui voient maintenant avec une grande consternation comment le genre devient.

Ses récentes collaborations musicales

Travis, malgré tous les revers, a récemment travaillé sur de la nouvelle musique. L’année dernière, il a sorti une chanson avec blink-182 sur la quarantaine, une situation que vivent des milliers de personnes dans le monde en raison de la pandémie de covid-19. Maintenant, il est revenu avec beaucoup plus de force en 2021.

Le musicien a récemment collaboré avec Fièvre 333 sur sa nouvelle chanson Wrong Generation. Cela a suscité de nombreuses attentes quant à l’avenir musical de Barker, car il semble que de grandes choses vont arriver pour lui.

À titre d’information supplémentaire, au début de cette année, c’était le même musicien qui a indiqué qu’un nouvel album arrive avec blink-182, ce ne sera donc qu’une question de temps pour entendre ce que les Californiens ont préparé pour tous leurs adeptes.