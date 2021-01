Travis Barker confirme le nouvel album de Blink-182 pour 2021

Encore une fois, 2021 montre des signes d’être une excellente année pour l’industrie de la musique, comme le batteur Travis Barker a confirmé que les membres de Clignotement-182 ils prévoient de sortir un nouvel album cette année. Après la sortie de l’album « Neuf« En 2019, le groupe aurait sorti le single »Quarantaine » l’année dernière.

Bien que Aboyeur a réussi à rester occupé dans ses collaborations avec Machine Gun Kelly, qui a donné un nouveau tournant à sa carrière en s’aventurant dans le punk rock, le musicien aurait confirmé les plans de son projet principal.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Hayley Williams fait allusion à son prochain album

Les indications sur la nouvelle musique du groupe auraient été anticipées depuis juillet, lorsque le producteur John Feldmann a partagé son enthousiasme en révélant qu’ils «entraient en contact avec leurs racines» en travaillant sur de nouvelles chansons qui sont dans le style classique de leurs œuvres les plus populaires.

Barker se rendait sur son compte Instagram, dans lequel il partageait une photo de lui-même sous la description «reconnaissant». Quand l’un de ses fans l’interrogeait dans les commentaires sur certains plans de sortie d’album cette année, le batteur répondait simplement par « Oui ».

Vous pourriez aussi être intéressé par: Grammys 2021 reportés en raison de l’avancée de la pandémie

En mai 2020, Aboyeur aurait révélé la lourde charge de travail qu’elle avait malgré la situation pandémique. « Vous n’avez vraiment rien d’autre à faire, alors vous commencez à faire preuve de créativité », a-t-il déclaré dans une interview, commentant qu’il avait commencé à collaborer avec d’autres artistes pendant la période de confinement.

«Et je pense que tout le monde est tellement reconnaissant et chanceux de pouvoir faire de la musique et c’est juste vivant. Profitez des opportunités et soyez créatif », conclut-il. On sait actuellement qu’il est retourné au studio d’enregistrement avec Mitrailleuse Kelly après leur collaboration sur l’album « Billets pour ma chute».