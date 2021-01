Traversez les hordes de techno dans le prochain jeu Cyber ​​Shadow – Sortie cette semaine

Yacht Club Games et le développeur solo Aarne «MekaSkul» Hunziker de Mechanical Head Studios ont annoncé la date de sortie de leur prochain titre Cyber ​​ombre. Le titre sera lancé sur PC et consoles cette semaine.

Cyber ​​ombre se déroule dans un monde envahi par des formes de vie synthétiques. Quelqu’un envoie à Shadow un appel désespéré à l’aide. Le héros entreprend un voyage à travers Mekacity pour en savoir plus sur comment et pourquoi ces formes de vie ont pris le dessus. Tout au long du voyage, Shadow découvrira également les anciens pouvoirs de son clan.

Le jeu est un jeu d’action de plateforme 8 bits avec une esthétique de pixels détaillée. Les joueurs vont couper, se précipiter et sauter à travers des niveaux soigneusement conçus. Des compétences ninja précises sont nécessaires pour traverser les emplacements complexes de Mekacity.

Bien que le jeu s’inspire des jeux 8 bits du passé, il y a des touches modernes supplémentaires. Ils incluent une animation fluide, des arrière-plans de parallaxe multicouches et des conceptions de jeux améliorées pour une ère moderne. Quelques exemples des impressionnantes séquences animées peuvent être vus sur le Cyber ​​ombre bande-annonce, des scènes intermédiaires aux énormes ennemis.

Shadow affrontera plus d’une douzaine de boss apocalyptiques qui incluent d’énormes machines de guerre et même des rivaux de clan synthétiques. Shadow doit travailler dur pour sauver son clan. Ce faisant, le héros débloquera de manière permanente les compétences et les capacités de Ninjitsu pour les combiner de manière transparente.

Les secrets sont cachés à chaque niveau, les joueurs doivent donc faire attention. Shadow peut même retourner dans ses anciennes cachettes pour rechercher des fournitures, des objets et d’autres améliorations.

Tout au long du jeu se trouve une histoire captivante qui en explique plus sur Shadow. Les joueurs peuvent également regarder des scènes d’histoire cinématographique animées entre chaque niveau. Shadow en apprendra plus sur qui peut faire confiance dans sa bataille contre les synthétiques, s’il peut sauver son clan et s’il a le pouvoir de sauver celui qu’il aime.

La bande originale a été fournie par Enrique Martin et produite par Jake Kaufman. Le titre lui-même est disponible en dix langues, donnant à plus de joueurs l’occasion de découvrir le monde de Cyber ​​ombre.

Les personnes intéressées par le jeu peuvent le précommander dès maintenant sur le site Web de Yacht Club Game à un prix spécial.

Cyber ​​ombre lance le 26 janvier sur PC via Steam, PlayStation 4, Xbox Un et Nintendo Commutateur.