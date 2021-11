Travailler sur Ghostbusters: Après la vie, Paul Rudd manquait vraiment à Harold Ramis

Il y a beaucoup de fans qui s’attendent à remarquer l’absence d’Harold Ramis quand Chasseurs de fantômes : l’au-delà arrive plus tard ce mois-ci, mais bien que son personnage fasse toujours partie intégrante de l’histoire et qu’il semble certainement vivre dans l’esprit, il semble que faire partie du film ait fait que Paul Rudd regrette le regretté acteur. Dans le nouveau film, Rudd incarne un enseignant qui connaît le passé de Ghostbusters, et lorsque la petite-fille d’Egon Spengler lui apporte un piège à fantômes, ce n’est qu’une question de temps avant qu’il ne soit entraîné dans toutes sortes d’événements effrayants. au. Parler à Cri d’écran, Rudd a révélé comment travailler sur le film lui a rappelé des souvenirs des films de Ramis qu’il regardait ainsi que de ceux qui lui ont permis de travailler avec l’acteur, l’écrivain et le réalisateur, tels que En cloque et Première année.

Paul Rudd a déclaré: « Je connaissais Harold et j’étais un grand fan en grandissant. De toute évidence, d’après les films qu’il a écrits et en tant que fan de SCTV, quand je l’ai rencontré pour la première fois, j’étais assez nerveux. Il a travaillé avec Judd – nous avons tous les deux travaillé ensemble sur le film d’Apatow En cloque, et il a joué le père de Seth. Nous n’avions pas de scènes ensemble, mais il était là et je l’ai rencontré. J’ai appris à le connaître un peu. «

Il a poursuivi : » J’ai travaillé un jour ou deux sur le film Première année qu’il a dirigé, et nous avions fait des lectures ensemble. J’ai pu passer un peu de temps avec lui et je suis sorti dîner avec lui. C’était l’homme le plus charmant. Vraiment drôle, vraiment calme et bouddhiste. Si vous regardez jour de la marmotte, c’est le bouddhisme. C’était une personne vraiment réfléchie, attentionnée, drôle. Et il était très ouvert en parlant de ce que c’était que de commencer, de parler de Bill Murray et de Belushi et de travailler sur Second City. Je l’aimais bien. Et travailler là-dessus m’a fait vraiment manquer et j’aurais aimé pouvoir lui parler à nouveau, parce que j’étais juste emporté par lui. Comme je pense que la plupart des gens l’ont connu. »

Rudd a conclu avec la simple déclaration sur Harold Ramis, « Travaille sur Vie après la mort m’a fait souhaiter de pouvoir lui reparler. »

Ce n’est pas seulement Rudd qui a ressenti cette impression de faire le film, aussi original chasseurs de fantômes Le réalisateur Ivan Reitman a précédemment expliqué que le nouveau film était pour lui une « histoire de Spengler ». D’après ce que l’on sait Vie après la mort, l’histoire se concentre sur l’héritage du premier film, avec le retour de Terror Dogs et Gozer, les trois originaux chasseurs de fantômes et un film qui, selon les premières projections, a largement contribué à ce que ce chasseurs de fantômes Le film ne laisse pas tomber les fans qui souhaitent voir la franchise se poursuivre depuis plus de trois décennies.

Chasseurs de fantômes : l’au-delà arrivera en salles le 19 novembre, après une année d’attente supplémentaire grâce à la pandémie de Covid. Cette nouvelle est originaire de Screen Rant.

