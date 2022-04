Travailler sa réputation et surveiller son image numérique sur la toile

L’importance d’avoir une bonne renommée en tant que personne physique ou morale est connue de tous. Cependant, avec le développement d’internet, il faut aussi penser à établir cette même bonne image dans le monde physique sur la toile. Ainsi, l’E-réputation n’est rien d’autre que votre réputation dans le monde virtuel sur internet. En quoi consiste-t-elle ? Comment en prendre soin efficacement et l’améliorer de façon optimale ? Autant d’interrogations auxquelles cet article apporte des réponses.

Comment travailler son E-réputation ?

Améliorer son e-réputation implique de nombreux points. La construction d’une renommée solide sur internet est la résultante de multiples facteurs. Entre autres facteurs, il faut noter : le travail à l’interne, la veille, le format de communication, etc.

Le travail en interne

La réputation d’un particulier ou d’une entreprise dépend en premier lieu des membres de son organisation. Il n’est pas rare de remarquer certains collaborateurs qui salissent et ruinent l’image de leur entreprise ou patron sur la toile. De telles situations engendrent des crises difficiles à gérer en raison de la crédibilité que l’opinion publique accorde à ce genre de déclarations.

Il est donc primordial de prendre des mesures pour prévenir ces cas. La signature d’un contrat incluant la discrétion professionnelle et l’obligation de silence sur les activités de la société est une bonne solution. Aussi, faut-il préciser que le développement de la relation employé-employeur doit être priorisé.

Le chef du personnel doit être à l’écoute des plaintes et les satisfaire dans la mesure du possible. De même, les revendications de vos prestataires et collaborateurs externes doivent être prises au sérieux.

Faire de la veille

Questionner le web vous aide à parfaire votre image. Il est impossible d’améliorer cette dernière sans avoir une juste idée de son état. À cet effet, vous devez interroger régulièrement internet à propos de votre personnalité ou de votre entreprise. En procédant ainsi, vous découvrirez tout ce qui se dit à votre sujet en bien ou en mal.

Le moyen le plus simple pour y arriver, c’est de taper les mots clés qui renvoient à vous ou à votre société dans la barre de recherche. Vous pouvez également faire usage des hashtags dans les recherches. Toutefois, il existe des logiciels offlines et des outils en ligne aidant à faire de la veille médiatique. Ce sont de puissants alliés qui vous renseignent sur votre image sur la toile.

Un bon format de communication

C’est le socle de la mise en place d’une réputation sur le long terme. Si les avis des internautes comptent, le vôtre compte encore plus. De ce fait, vous devez être présent sur les canaux de communication et publier du contenu de bonne qualité. Cela permettra aux internautes de se faire une bonne image de vous. Joint à un bon référencement naturel, communiquer efficacement contribue d’une manière significative à soigner votre image personnelle et/ou d’entreprise.

Qu’est-ce que l’E-réputation pour un individu ?

Elle renvoie à l’ensemble des informations disponibles sur l’individu sur le Net. C’est l’image que peut se faire toute personne qui interroge les moteurs de recherches à votre sujet. Avec la grande influence des médias sociaux, ils font aujourd’hui partie intégrante du support de la cyber-réputation.

Qu’est-ce que l’E-réputation pour une entreprise ?

Elle regroupe tout ce que les visiteurs d’internet disent à votre propos. En effet, près de 80 % de votre e-réputation dépend de vos concurrents et de vos clients. L’ensemble de ces commentaires et avis s’ajoutent à vos propres contenus pour former l’intégralité de votre image. La web-réputation influence de façon significative le rendement et la productivité des entreprises. Il est presque vital pour l’entreprise qu’elle soit bien entretenue.

Pourquoi l’E-réputation est-elle importante ?

La cyber réputation revêt d’une importance capitale surtout pour les entreprises. Elle permet de promouvoir ou détruire la renommée de votre société. Elle sert aussi à renforcer ou à affaiblir son image. Les avis des internautes jouent un rôle prépondérant dans la vie de l’entreprise. Lorsqu’ils sont positifs, ils poussent les lecteurs à aller vers votre adresse et à se renseigner à votre sujet. Ce faisant, une fois convaincus par les renseignements disponibles, ces visiteurs deviennent de potentiels clients.

À l’inverse, les commentaires négatifs sont néfastes à votre image et se répandent comme une traînée de poudre. Aussi, la web-réputation participe-t-elle à votre démarcation de la concurrence. Pour que vous soyez celui vers qui ira le client, soigner votre réputation est impératif. Une prestation de qualité irréprochable sans une bonne image ne saurait avoir d’effets concluants sur votre société.

En ce qui concerne les individus, la web-réputation est toute aussi essentielle pour eux. Elle aide le public à se faire une idée de vous. Ce qui se dit de vous dans les médias sociaux ou sur le web peut avoir d’incidence sur votre parcours. À titre d’exemple, de plus en plus de recruteurs cherchent le nom des candidats avant de leur offrir un poste. Il faut donc accorder une place de choix à l’entretien de votre image tant sur le web que sur les médias sociaux.

