Travail avec vue sur la campagne: des espaces de coworking à la campagne

Paix, espace, solitude: de nombreux citadins n’ont vraiment pris conscience des avantages de la vie à la campagne que grâce à la crise de Corona. Ce n’est pas la seule raison pour laquelle le coworking rural peut être attractif.

Ordinateur portable et téléphone portable: pour de nombreux travaux, vous n’avez pas besoin de beaucoup plus au début. Si la connexion Internet, le réseau téléphonique et l’alimentation sont corrects, vous pouvez travailler de pratiquement n’importe où. Bien sûr, il existe de nombreuses nouvelles possibilités entre le bureau et vos propres quatre murs. L’un d’eux est l’espace de coworking rural.

«Contrairement aux espaces de coworking dans les grandes villes, les choses sont beaucoup plus calmes à la campagne», déclare Hans-Albrecht Wiehler. Il est à la tête du bureau d’État de Basse-Saxe de la coopérative CoWorkLand, qui soutient et met en réseau des espaces à la campagne. Ainsi, vous pouvez travailler à l’extérieur dans de nombreux endroits, avec une vue sur la nature.

Côte, montagnes et fermes invitent avec “Workation”

Vous pouvez distinguer à peu près deux à trois modèles de coworking rural. D’une part, il existe des espaces qui allient travail et vacances. «Cela s’appelle une opération», dit-il. “L’idée derrière tout cela est: je travaille une demi-journée ou une journée et ensuite je peux me détendre le reste du temps.” De tels modèles sont proposés, par exemple, sur la côte, dans les montagnes et dans les fermes.

D’autre part, il existe des modèles qui visent à valoriser de manière générale les régions rurales. «Ces espaces de coworking sont souvent soutenus par les communes et les villes», explique Christian Cordes, membre du conseil d’administration de la Fédération allemande de coworking.

Par exemple, des bâtiments vides pourraient être convertis ou les maisons communautaires du village pourraient être mieux utilisées. Cela devrait aider à lier les jeunes en particulier aux zones rurales. Enfin, il existe des projets dits pop-up. Ceux-ci sont offerts en un seul endroit pour une durée limitée, puis passent au suivant.

Favoriser le calme et l’échange

Comme dans la plupart des espaces de coworking, il existe généralement une division entre les salles calmes et de communication. “Il est important pour beaucoup qu’ils puissent travailler sans être dérangés”, déclare le Dr. Axel Minten, vice-président de l’Association fédérale des espaces de coworking.

Dans le même temps, les espaces de coworking créent délibérément des espaces dans lesquels l’échange au sein de la communauté est encouragé. «C’est exactement ce qui rend les espaces de coworking si spéciaux: la communauté, le réseau. Vous apprenez à connaître des gens de domaines très variés, nouez de nouveaux contacts et vous vous entraidez», dit-il.

Des temps difficiles pour les petits et nouveaux espaces

Cela fonctionne même parfois à l’époque de Corona. Les espaces pouvant mettre en œuvre un concept d’hygiène sont désormais autorisés à rouvrir. “Cependant, si tous les sièges ne sont pas autorisés à être occupés, les ventes s’effondrent. Les espaces financés par les salles de conférence adjacentes pour les réunions et les cours de formation sont particulièrement menacés”, déclare Wiehler.

Près des trois quarts des clients n’auraient pas résilié les contrats de location par solidarité. Cependant, Klaus-Peter Stiefel de l’équipe des environnements cognitifs de l’Institut Fraunhofer pour le génie industriel (IAO) déclare: “Surtout avec des espaces petits ou nouveaux, je crains que beaucoup ne survivent pas à la crise.”

Le coworking peut donner un coup de pouce au travail mobile

La crise corona pourrait également avoir un effet positif sur les espaces de coworking à long terme. «De nombreuses entreprises ont appris pendant la crise que leurs employés travaillent également de manière fiable et bien lorsqu’ils ne sont pas dans les bureaux de l’entreprise», déclare Cordes.

Une étude de l’Institut Fraunhofer de 2017 confirme également l’attractivité des espaces de coworking pour les employeurs. «D’une part, ils augmentent la capacité des employés à innover, d’autre part, de bons employés créatifs peuvent être liés à une entreprise même s’ils ne veulent pas s’asseoir dans un bureau à des heures fixes chaque jour», explique Stiefel.

Prix ​​pour un travail

Dans certains cas, les entreprises ne toléreraient pas seulement de travailler dans des espaces de coworking, mais les soutiendraient également financièrement. Le prix des espaces dépend fortement des services utilisés: louez-vous uniquement le lieu de travail? Ou la nourriture, les offres d’autopartage, la garde d’enfants ou les cabines téléphoniques sont-elles incluses? En gros, un ticket journalier pour un Flexdesk coûte généralement entre 10 et 30 euros, un ticket mensuel pour un lieu de travail permanent entre 150 et 300 euros.

«Même si vous devez supporter vous-même les coûts, cela peut en valoir la peine pour les navetteurs, par exemple», déclare Minten, ajoutant: «Bien sûr, vous gagnez également beaucoup de temps». Les personnes ayant une forte origine familiale pourraient également bénéficier des locaux de travail à la campagne près de chez eux.

Connectivité, ambiance, offres

Si l’emplacement est un avantage pour certains, il peut aussi être un inconvénient pour les citadins sans voiture. Parce que les espaces ne sont souvent pas particulièrement faciles d’accès en transports en commun.

Donc, l’essentiel est que c’est une décision très individuelle de savoir si un espace de coworking dans le pays est le bon endroit où travailler pour quelqu’un. «Un espace de coworking vit des gens qui y travaillent. L’atmosphère est différente partout, il y a des centres d’intérêt et des offres différents partout», explique Minten. Il vaut donc la peine d’essayer plusieurs espaces, surtout au début.