Travail à domicile et maux de dos: Vajrasana améliore les maux de dos à la digestion, rend les os forts et augmente la circulation sanguine.

La plupart des personnes qui travaillent à domicile souffrent de maux de dos. En raison du fait de rester assis au même endroit en permanence, il y a des problèmes de digestion des aliments. Il peut être amélioré avec le yoga. Vijayan peut augmenter la circulation sanguine et renforcer les os des jambes et de la colonne vertébrale. Le Dr Nilofar, expert en yoga, vous explique la bonne façon de le faire et les 5 grands avantages de ce yoga …

Comment faire Vajrasana

LIRE LA SUITE: – 27% considèrent la personne chauve comme laide et 10% infectée, 6,2% hésitent à leur donner des emplois

1. Ce facile devrait être fait en posture de méditation. Gardez les yeux fermés tout en pratiquant cette posture de méditation facile.

2. Pour ce faire facilement, tout d’abord, écartez vos deux jambes devant et asseyez-vous droit.

3. vos mains près des hanches et veillez à ne pas mettre de poids sur vos mains. Ce mudra s’appelle dandasana.

4. Pliez maintenant votre jambe droite et placez-la sous votre hanche droite. Maintenant, pliez votre jambe gauche et gardez-la sous votre hanche gauche.

5. Assurez-vous que vos cuisses sont contiguës et que vos pouces sont joints ensemble.

6. Placez maintenant vos mains sur vos genoux, en vous assurant que votre menton est parallèle au sol.

7. Gardez votre colonne vertébrale droite et laissez votre corps lâche. Maintenant, respirez normalement et soyez à l’aise pendant un moment.

8. Après être resté dans Vajrasana pendant un certain temps, pliez votre corps vers la droite et redressez votre jambe gauche.

9. Maintenant, pliez votre corps vers la gauche, redressez votre jambe droite et reposez-vous à nouveau dans la posture de Dandasana.

Connaissez ses avantages grâce à l’expert en yoga Dr. Nilofar-

Améliore la digestion: Vajrasana améliore la digestion en augmentant votre fonction digestive.

Renforce les pieds: Il renforce également les cuisses et les mollets en renforçant les nerfs des pieds.

Améliore la posture du corps: il aide à garder la colonne vertébrale ferme et à la maintenir droite.

Soulage les maux de dos: en faisant cet asana régulièrement, il soulage les maux de dos et la sciatique.

LIRE LA SUITE: – Plantes pour surmonter le problème de l’insomnie: plante lavande, plante à grignoter et plante de jasmin dans la maison,

Attention: ne faites pas cet asana si vous avez une douleur au genou ou une blessure à la cheville. Les personnes qui ont des problèmes de pieux ne devraient pas pratiquer le Vajrasana

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂