Trapèze des Mascareignes : destination phare pour 2021

Trapèze des Mascareignes, retenez bien ce nom, car vous allez en entendre parler. 2020, c’est une année à oublier pour beaucoup d’entre nous. Et quoi de mieux que des vacances idylliques pour se changer les idées, loin du confinement ? Imaginez des cocoteraies à perte de vue, des plages d’une blancheur indécente, des panoramas dignes de l’éden… et bien sachez que tout cela vous allez les retrouver du côté de l’océan Indien. Dans le trapèze des Mascareignes : 6 iles d’une splendeur hors-norme, véritables joyaux naturels poser au milieu de l’océan Indien.

Pourquoi partir dans l’océan Indien en 2021 ?

Vous voulez des plages idylliques ? Le trapèze des Mascareignes en regorge. Les plus notables se trouvent surement du côté des Seychelles et des Maldives. Des rives époustouflantes, idéales pour un séjour farniente et caliente. Pour les voyages de noces, beaucoup de personnes privilégient cette destination. Les Seychelles, c’est une station balnéaire, des fonds marins incomparables. Des endroits très reposants.

Une destination pour les amoureux et les adeptes de la nature

Pour un voyage en amoureux, un périple dans l’océan Indien est l’idéale. Entre un road-trip à travers Madagascar, une randonnée sur l’île de la Réunion, une plongée dans les eaux mauriciennes, il vous sera impossible de vous ennuyer lors d’un séjour dans ce coin géographique de la planète. Les paysages y sont tout bonnement magnifiques, la nature y règne en maitre.



À Madagascar les Tsingy, majestueuse création géologique unique au monde, tout comme le reste de sa faune et de sa flore d’ailleurs. Un séjour à la Réunion n’en serait pas une si vous ne partez pas à la découverte de son volcan en activité. Le summum des sensations ? Avoir la possibilité d’observer une éruption volcanique !

Pour encore plus de sensation, une plongée dans les eaux territoriales comoriennes est un must. Si vous avez de la chance, vous pourrez rencontrer un cœlacanthe bien vivant, vestige de la théorie de l’évolution prônée par Charles Darwin. Que vous alliez à Madagascar, Les Seychelles, l’île Maurice, la Réunion, les Comores ou Rodrigues, votre séjour en sera tout bonnement inoubliable.

Une ode à la diversité culturelle

Les six îles qui constituent le trapèze des Mascareignes possèdent une culture qui leur est propre. Mais tous se ressemblent en un point : la population qui peuple ces îles est très cosmopolite. En résulte une culture très diversifiée, colorée. Une occasion en or de partir à la rencontre d’une population accueillante et très chaleureuse. Nul doute qu’en 2021 la donne sera le même au sortir d’une année 2020 chaotique pour bon nombre de personnes.

Le trapèze des Mascareignes, une destination abordable

Les îles de l’océan Indien demeurent abordables, comparer aux autres destinations touristiques du monde. Qui plus est, le choix est vaste pour des tarifs raisonnables. Le cout de la vie sur la plupart des îles de la région est bien moins cher qu’en métropole par exemple. Néanmoins avant votre voyage, il est nécessaire de bien préparer son déplacement.