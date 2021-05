Transylvania 4: Transformania montre sa bande-annonce officielle tant attendue

Pneu Hankook Kinergy 4S2 205/60 R15 91 V - Tourisme été

Le pneu Hankook Kinergy 4S2 - 4 saisons 205/60-15 est destiné à une utilisation tout au long de l'année, procurant un bon comportement tant sur route mouillée, enneigée que sur route sèche. Le dessin de sa bande de roulement lui apporte une bonne stabilité mais aussi un bon comportement sur route enneigée ou mouillée, il adhère mieux à la route et limite les risques d'aquaplaning. Sa structure spécifique permet des distances de freinage beaucoup plus courtes, tant en hiver qu'en été, la composition spéciale de la gomme lui permet de rester assez molle en hiver et dure en été. Le mélange de la gomme, à base de composants naturels et synthétiques, apporte ces particularités de comportement en fonction des saisons. Le Kinergy 4S2 - 4 saisons 205/60-15 est ainsi très adhérent sur les routes enneigés ou d'été avec une forte chaleur. Il apporte un très bon confort de conduite, une conduite silencieuse et une bonne maniabilité. Les lamelles du pneu Kinergy 4S2 - 4 saisons 205/60-15 lui assure une bonne longévité, l'usure est réduite mê.me avec de lourdes charges à température élevée. Il possède l'homologation pneu hiver, il est marqué du symbole 3PMSF, il dispose aussi de marqueurs d'usure "WTWI" spécifiques à l'utilisation hiver qui indiquent si oui ou non le pneu est toujours apte à la conduite sur la neige.Excellentes performances tout au long de l'annéeTrès bonne longévitéCertifié pneu hiver (3PMSF)HANKOOK, présent dans le TOP 10 des manufacturiers mondiaux de l'industrie du pneumatique et producteur du Kinergy 4S2 205/60-15, est une marque en constant développement technologique. Elle est fortement engagée envers l'innovation de ses produits afin d'apporter la plus grande satisfaction de conduite à ses clients. 8808563462714