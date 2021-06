Transiruby nous est montré dans un nouveau trailer pour la version PC

Le nouveau metroidvania Transiruby a déjà une date de sortie avec une bande-annonce récente pour voir ce qui nous attend.

Le célèbre E3 est déjà à deux pas, mais ce n’est pas le seul événement lié aux jeux vidéo. Hier a eu lieu l’Indie Live Expo, au cours de laquelle des centaines d’entreprises présentent leurs futurs titres indépendants. L’un d’eux est arrivé avec la présentation du dernier Remorque Transiruby.

L’œuvre éditée par Flyhigh Works et créée conjointement par Skipmore et Esquadra Inc., a non seulement montré ses charmes, mais a également confirmé son cadre de lancement à l’automne. Bien entendu, cette date n’est valable que pour la version informatique, puisque la Nintendo Switch est encore inconnue.

Et qu’allons-nous trouver dans ce nouveau titre indépendant ? Bon, heureusement pour moi, je suis un grand fan du genre, nous sommes face à une metroidvania avec une esthétique pixelisée. Dans celui-ci, nous contrôlerons un androïde nommé Siruby. Avec elle, nous parcourrons un monde étrange qui est soudainement apparu d’une dimension différente.

Comment pourrait-il en être autrement, le protagoniste doit surmonter d’innombrables dangers et se battre avec toutes sortes de créatures pour percer les mystères cachés dans l’endroit. Heureusement elle ne sera pas seule dans son aventure, puisque sa fidèle Intelligence Artificielle appelée Ne-com voyage avec elle.

Au cours de notre voyage, nous rencontrerons également d’autres personnages importants tels qu’un autre cyborg nommé Yamato et un chasseur de trésors nommé Douglas.

Ayant vu ce que nous avons vu dans l’aperçu que nous avons mis quelques lignes ci-dessus, quelques énigmes nous attendent, de nombreuses plateformes et surtout de l’action. Transiruby va nécessiter toute notre expertise.

Allons-y !