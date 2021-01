Transformez votre Huawei Mate 20 en un «Hacendado» Mate 30 Pro avec cette coque absurde

Les fans de la marque chinoise ont de la chance, car ils peuvent désormais transformer leur Huawei Mate 20 en Mate 30 Pro avec un étui spécial fabriqué par la marque d’accessoires chinoise Pinduoduo. Il s’agit de un cas spécial pour le Huawei Mate 20 qui parvient à transformer le smartphone en un Mate 30, en ce qui concerne sa conception, et pour cela, il suffit de disposer de cinq dollars. Son fonctionnement est assez simple, puisqu’il ne s’agit que d’une couverture.

Cela peut vous intéresser | Au cas où vous ne le sauriez pas, les Huawei Mate 30 ne sont vendus officiellement que dans ces 9 pays.

Une fois que vous avez acheté cette coque, procurez-vous votre Huawei Mate 20 Pro et placez-la dessus, ce qui se distingue par avoir un module supplémentaire de forme circulaireimitant ainsi la célèbre configuration de la caméra arrière du Mate 30 Pro. De plus, ledit boîtier a des découpes claires pour la caméra, donc la fonctionnalité des capteurs reste intacte.

Une coque avec laquelle transformer votre Mate 20 Pro en Huawei Mate 30 Pro

De la même manière, et pour le faire ressembler encore plus au Mate 30 Pro, la société a ajouté à ce cas un faux flash LED sur le dessus ce qui, logiquement, ne fonctionne pas. De cette façon, et avec l’étui placé sur le Mate 20 Pro, ceux qui observent le smartphone penseront qu’en réalité, il s’agit d’un Mate 30 Pro.

Cet accessoire amusant vous permettra de transformer votre Huawei Mate 20 Pro en Huawei Mate 30 Pro, même si pour le moment il n’est disponible à l’achat qu’en Chine au prix de 29,8 yuans, ce qui en échange serait d’environ 5 dollars.

