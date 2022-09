Transformez votre ancienne tablette Samsung en tableau de bord pour Android Auto

Le populaire Mishaal Rahman a réussi à transformer un Samsung Galaxy TabS5e en un appareil Android Automotive prenant en charge même Android Auto.

Parfois, il est difficile d’être conscient de ce que la communauté Android apporte à la plateformesurtout maintenant que la plupart des utilisateurs ont arrêté racine vos appareils et les améliorations de la scènes ils sont plus des témoignages et concentré sur certains appareils, dont beaucoup ont été abandonnés et qui gardez vos mises à jour grâce aux cuisiniers ROM.

En fait, la plupart du temps, lorsque nous allons dans la communauté Android, c’est pour faire revivre des appareils qu’on avait oubliés dans les tiroirsquelque chose que le populaire mishaal rahman a fini avec son ancien Samsung Galaxy Tab S5e pour transformez-le en un appareil Android Automotive entièrement fonctionnel et avec la possibilité même de se connecter à un smartphone et d’exécuter Android Auto.

Et ici, vos doutes et toutes les alarmes sauteront, car effectivement Android Automotive et Android Auto ne sont pas les mêmes comme maintenant vous verrez:

Android Auto est un panneau Android simplifié et adapté pour les véhicules, que le smartphone lui-même affichera via le système multimédia de la voiture connecté par câble ou sans fil.

Android Automotive est un logiciel complet pour les systèmes d’infodivertissement de nos voitures, développé par l’Open Automotive Alliance promue par Google et qui peut complètement donner vie à un véhicule comme il le fait déjà avec certains modèles de Volvo, Polestar ou Lync & Co.

En fait, c’est que Android Automotive prend en charge Android Autodonc un système multimédia avec Android Automotive sera capable, comme tout système multimédia actuel de Mercedes-Benz, Toyota ou Volkswagen, entre autres, de montrez-nous l’interface familière et simplifiée d’Android Auto si nous connectons un smartphone à l’unité principale automobile.

Première expérience avec les pliables Samsung Galaxy Z : un nouvel horizon

Le fait est que, comme nous l’ont dit nos amis d’Android Police, le gentil Mishaal Rahman a réussi à installer le firmware Android Automotive sur le Galaxy Tab S5e et à le rendre entièrement fonctionnelévidemment avec certains problèmes à ces premiers stades de développement mais avec les options les plus élémentaires déjà disponibles à 100 %.

Comme vous pouvez le voir dans son fil Twitter, le système fonctionne parfaitement et la tablette peut nous montrer la version standard d’Android Automotive sans les personnalisations du fabricant à leur tour, pouvant également connecter un smartphone via USB pour exécuter Android Auto sans complications.

Certaines choses échouent, car bien que la partie générale de l’interface semble bonne, il semble que l’accès à la localisation est instable et que Google Maps échoue beaucoup pour cette raison. Il est aussi configuration de profil incomplète, tandis que le widget météo ne fonctionne pas du tout et n’affiche aucune information. Et plus frappant pour l’instant vous voyez un étrange filigrane indiquant qu’il s’agit de matériel de pré-production, quelque chose qui est évidemment faux et qui a à voir avec les phases initiales de ce Port.

J’ai transformé une Galaxy Tab S5e en une unité principale Android Automotive avec prise en charge d’Android Auto https://t.co/AZN9Xm5qX7 pic.twitter.com/SjKhMMlDBm – Mishaal Rahman (@MishaalRahman) 13 septembre 2022

En tout cas, l’évolution est prometteuse parce que n’importe qui avec un vieux véhicule pourrait avoir un système Android Automotive dans sa voiture simplement en dépoussiérant une vieille tablette, quelque chose que Mishaal Rahman a promis pour veut porter Android Automotive sur plus d’appareils différents de plus de fabricants.

Le créateur a même répondu par un « Je souhaite » à la question d’un utilisateur de Twitter dans laquelle remis en question la possibilité de créer une image générique du système afin que n’importe qui puisse le porter et l’installer sur ses appareils. Veuillez noter que ces images GSI sont des versions uniques et sont compatibles avec de nombreux appareils différents qui souvent utilisé pour les tests « bêta ».

Intéressant, d’autant plus que Mishaal a également dit que enquête sur Spotify Car Thingun appareil abandonné et pourrait avoir une nouvelle et meilleure vie en tant que système Android Automotive pour tout véhicule ancien… Nous serons attentifs!

Pour la première fois en dix ans, moins de la moitié des tablettes dans le monde sont sous Android

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂