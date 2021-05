Transformez les croyances négatives en positivisme

Les peurs, les ressentiments, les pertes, les pensées négatives et les croyances sont les plus grands méchants dans notre esprit. Il est très courant d’entendre d’un psychologue ou d’un thérapeute la phrase suivante: «Vous êtes ce que vous transmettez». Cela peut sembler idiot, un cliché, mais croyez-moi, c’est la vérité la plus pure.

La meilleure façon d’atteindre les résultats que nous souhaitons est de faire preuve de détermination et de réflexion positive. Une technique américaine connue sous le nom de ThetaHealing peut aider en générant des remèdes physiques, émotionnels, énergétiques et mentaux.

ThetaHealing supprime toutes les croyances qui entravent un accomplissement, vous apprenant à reprogrammer votre réalité. Autrement dit, à travers l’onde Thêta, une reprogrammation mentale est effectuée, apportant des informations du subconscient au conscient.

Pour le représentant de l’Institut de ThetaHealing au Brésil, Giti Bond, cette technique change la réalité actuelle de la personne. Des tests sont effectués pour détecter les points négatifs dans le subconscient. «S’il y a des croyances négatives qui bloquent votre vie d’une manière ou d’une autre, nous pouvons les faire sortir de votre système», dit Giti.

L’actrice et danseuse, Marcelle Sampaio, 40 ans, était une personne triste, avec des réactions agressives et des pensées négatives dues aux traumatismes de son passé. « Des facteurs comme ceux-ci ont bloqué la réalisation de ma satisfaction personnelle, mon lien avec la spiritualité, ma patience dans les relations les plus intimes et mon état de paix », a commenté Marcelle qui a également confirmé comment sa vie a changé depuis son premier contact avec ThetaHealing.

«Dès que je suis entré en contact avec cette technique, j’ai déjà remarqué un changement dans une situation qui durait depuis des années. Je me suis inscrit au cours ADN de base et j’ai commencé à vivre sous une nouvelle perspective. Je me consacre à ThetaHealing en tant que pratiquant et je me sens libre de ce fardeau ».

Les praticiens apprennent à appliquer eux-mêmes en tant qu’outil de connaissance de soi, de croissance personnelle et spirituelle. Le travail est centré sur le présent et ne nécessite pas de répétition.

Pour Giti Bond, l’intérêt pour le travail de guérison, les thérapies alternatives et les problèmes de santé a toujours existé. « J’ai commencé mes études à Londres, j’ai traversé l’Inde, j’ai rencontré ThetaHealing en 2010 et je suis allé aux États-Unis pour m’entraîner avec Vianna Stibal, la fondatrice de la technique ».

La guérison énergétique peut donner des résultats incroyables, mais avant tout, vous devez croire en ce que vous proposez de faire. «Le désir d’aider les autres nous emmène sur des chemins incroyables et nous place comme un canal de manifestation de guérison pour les personnes qui traversent nos vies. Cela a une valeur incommensurable et génère des transformations miraculeuses », conclut Giti Bond, représentant de la technique au Brésil.