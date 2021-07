Transformers: Rise of the Beasts Set de photos révèlent Optimus Prime et Bumblebee

Une poignée de nouvelles photos de tournage du tournage du prochain Transformateur suite, Transformers : L’Ascension des Bêtes, montrez les populaires Autobots Optimus Prime et Bumblebee dans toute leur splendeur véhiculaire. Ressemblant beaucoup à la dernière fois que le public les a vus en 2018 Bourdon, le déguisement à quatre roues d’Optimus Prime continue de rappeler les conceptions du G1, tandis que son bras droit jaune se replie une fois de plus dans une Camaro.

Bien que les images elles-mêmes ne montrent rien de particulièrement excitant ou inattendu, la vue du leader d’Autobot Optimus Prime et de son fidèle soldat Bumblebee devrait suffire pour que les fans attendent avec impatience Transformers : L’Ascension des Bêtes encore plus qu’ils ne le sont déjà sans doute. Les conceptions confirment apparemment que la suite reprendra effectivement après les événements présentés dans l’aventure de 2018, et poursuivra la représentation plus simple et plus fidèle des robots titulaires déguisés.

Transformers : L’Ascension des Bêtes sera le septième film de la Transformateurs franchise, qui a débuté en 2007. En janvier, Paramount, eOne et Hasbro ont commandé deux scripts distincts pour une action en direct Transformateurs sortie développée par les scénaristes James Vanderbilt et Joby Harold, les studios décidant d’aller de l’avant avec le scénario de Harold avec Credo 2 le réalisateur Steven Caple Jr. a embarqué pour diriger le projet.

Antoine Ramos (Dans les hauteurs) et Dominique Fishback (Judas et le Messie noir) dirigera le film, et bien que les détails soient encore gardés secrets, nous savons que Transformers : L’Ascension des Bêtes aura lieu en 1994 et a été décrit comme un successeur spirituel de l’ensemble des années 80 Bourdon.

Le producteur Lorenzo di Bonaventura a récemment offert un peu plus d’informations sur la façon dont les plus récents Transformateurs La sortie tentera de faire bouger les choses, le film marquant les débuts de plusieurs nouveaux héros et méchants. « Une partie des nouvelles nouvelles est que si vous avez vu et été un fan des autres films, vous allez voir des méchants que vous n’avez jamais vus auparavant », a-t-il révélé. « Vous allez voir des Autobots que vous n’avez jamais vus auparavant. Vous allez voir beaucoup d’éléments que nous n’avons jamais fait auparavant. Et c’est l’une des décisions motrices que nous prenons en cours de route, d’accord, avons-nous déjà fait ça avant ? Que ce soit une scène d’action ou un personnage. «

Ces nouveaux éléments incluent l’introduction des Predacons et des Terrorcons, le réalisateur Steven Caple Jr. ajoutant que Transformers : L’Ascension des Bêtes rendra hommage aux personnages précédents de la ligne de jouets bien-aimée. « Comme vous avez les Autobots et les Decepticons, puis je dirais que ma nouvelle fusée de tout cela serait probablement les Terrorcons », a expliqué le cinéaste. « Les Predacons dans notre film sont de nature plus reptilienne. Nous en avons vu quelques-uns dans les autres films Transformers, mais nous n’avons jamais eu la chance de nous concentrer sur leur logo, leur tribu si vous voulez, et nous pouvons voir Il s’agit de construire une trame de fond pour ces personnages qui sont plus que simplement « prenons le contrôle du monde ».

Transformers : L’Ascension des Bêtes devrait sortir en salles le 24 juin 2022. Cela nous vient avec l’aimable autorisation de l’utilisateur de Twitter Cris Parker.

