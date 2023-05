Transformers: Rise of the Beasts Les premières réactions le déclarent l’un des meilleurs de la franchise

Les premières réactions de la dernière sortie dans le Transformateurs la franchise, Transformers : le soulèvement des bêtes, ont maintenant émergé, et les membres du public chanceux l’ont salué comme l’un des meilleurs épisodes de la série de loin. S’adressant aux médias sociaux après les premières projections du film, beaucoup ont comparé Transformers : le soulèvement des bêtes aux deux 2018 Bourdon et le premier effort bien-aimé de Michael Bay en 2007. Découvrez ce que les téléspectateurs avaient à dire ci-dessous …





Transformers : le soulèvement des bêtes fera tomber le public à Brooklyn dans les années 1990, apportant beaucoup d’éléments du cher Guerres des bêtes séries animées comprenant les Maximals et les Predacons dans la mêlée d’action en direct. Et on dirait que le décor des années 90, et la bande-son qui l’accompagne, sont l’une des meilleures choses à propos de la dernière Transformateurs aventure.

Transformers : le soulèvement des bêtes « joue comme le dessin animé ultime du samedi matin », lit une autre réaction précoce. Une description qui ressemble à la direction parfaite pour un film Transformers. Un autre ajoute que la suite « fournit l’un des versements les meilleurs et les plus cohérents de la franchise », avec de nombreuses découvertes Saturday Night Live la performance de Pete Davidson a été la vedette.

Transformers: Rise of the Beasts devrait débarquer dans les salles le mois prochain

Transformers : le soulèvement des bêtes emmènera le public dans une aventure de globe-trotter des années 90 et reprendra en 1994. La dernière sortie suit une paire d’archéologues humains de Brooklyn qui entrent dans un ancien conflit à travers une aventure de globe-trotter avec les Autobots qui se rattache à trois factions de la race Transformers : les Maximals, les Predacons et les Terrorcons.

Réalisé par Steven Caple Jr., Transformers : le soulèvement des bêtes sera dirigé par Godzilla : Roi des monstres et Dans les hauteurs la star Anthony Ramos aux côtés Puissance du projet et Judas et le Messie noir vedette Dominique Fishback. Le reste du casting comprend Lauren Vélez (Spider-Man: dans le Spider-Verse), le rappeur Tobe Nwigwe, et Transformateurs icône Peter Cullen dans le rôle d’Optimus Prime.

La lauréate de l’Oscar Michelle Yeoh (Tout partout tout à la fois) rejoindra la franchise sous le nom d’Airazor aux côtés de Pete Davidson (Le roi de Staten Island, The Suicide Squad) comme Mirage, Liza Koshy (Travaillez-le, le fantôme et Molly McGee) en tant qu’Arcee ; Cristo Fernandez (Ted Lasso) comme Wheeljack, John DiMaggio (Le film Super Mario Bros., Futurama) à la fois Stratosphere et Transit, David Sobolov (Bourdon, Le Flash) comme Rhinox et Battletrap, Michaela Jaé Rodriguez (Pose, tic, tic… BOUM !) comme Nightbird, Peter Dinklage (Game of Thrones, Avengers : Infinity War) en tant que Fléau, et Hellboy star Ron Perlman dans le rôle d’Optimus Primal, le leader des Maximals.

Transformers : le soulèvement des bêtes est prévu pour le 9 juin 2023 par Paramount Pictures.