Transformers: Rise of the Beasts introduira de nouveaux héros et méchants

Plusieurs nouveaux détails ont maintenant été révélés concernant le prochain versement de Paramount dans le Transformateurs franchise, y compris que le film sera intitulé Transformers : L’Ascension des Bêtes. Maintenant, le producteur Lorenzo di Bonaventura a offert un peu plus d’informations sur la façon dont les plus récents Transformateurs La sortie tentera de faire bouger les choses avec les débuts de plusieurs nouveaux héros et méchants.

« Une partie des nouvelles nouvelles est que si vous avez vu et été un fan des autres films, vous allez voir des méchants que vous n’avez jamais vus auparavant. Vous allez voir des Autobots que vous n’avez jamais vus auparavant. . Vous allez voir beaucoup d’éléments que nous n’avons jamais fait auparavant. Et c’est l’une des décisions motrices que nous prenons en cours de route est, d’accord, avons-nous déjà fait cela ? Que ce soit une scène d’action ou si c’est un personnage. »

Le réalisateur Steven Caple Jr. a ajouté que le film mettrait en vedette plusieurs visages familiers, le cinéaste espérant rendre hommage à certains des personnages précédents de la gamme de jouets bien-aimée, notamment les Predacons et les Terrorcons.

« Comme vous avez les Autobots et les Decepticons, puis je dirais que ma nouvelle fusée de tout cela serait probablement les Terrorcons. J’ai fait un Rocheux film, j’ai fait Credo 2, et donc comme essayer de rendre hommage à tout est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Vous savez, c’était comme, allons-y avec ce que les fans veulent, mais il y a toujours ça, cette chose à laquelle ils ne s’attendaient pas. Les Predacons de notre film sont de nature plus reptilienne. Nous en avons vu quelques-uns dans les autres films de Transformers, mais nous n’avons jamais eu la chance de nous concentrer sur leur logo, leur tribu si vous voulez, et nous pouvons en voir une autre facette. Il s’agit de construire une trame de fond pour ces personnages qui sont plus que simplement « prenons le contrôle du monde ».

Les Terrorcons joueront le rôle des principaux méchants de Transformers : L’Ascension des Bêtes et sont traditionnellement composés du brillant mais glouton Hun-Gurrr, de l’éventreur obsédé par la supériorité, du dégoûtant Blot, du prédateur Sinnertwin et du trop violent Cutthroat. Les Terrorcons ont eu quelques histoires d’origine différentes, mais dans une itération sont des Cybertroniens anciennement décédés qui ont été ressuscités d’entre les morts. Les Terrorcons se transforment généralement en monstres cauchemardesques et se combinent pour former une machine à monstres géante connue sous le nom d’Abominus.

Les Predacons, quant à eux, sont une race d’anciennes bêtes cybertroniennes dirigées par les Predaking. Il n’est pas encore confirmé quels Predacons apparaîtront dans le film, mais Caple Jr. a l’embarras du choix. Certains des pédacons les plus populaires incluent Scorponok, Waspinator, Inferno et Terrorsaur, avec n’importe laquelle de ces bêtes qui offrira à coup sûr un véritable spectacle ainsi que de nouveaux défis pour Optimus Prime et Bumblebee.

Avec Anthony Ramos (Dans les hauteurs) et Dominique Fishback (Judas et le Messie noir), avec un scénario écrit par Armée des morts Joby Harold, Transformers : L’Ascension des Bêtes aura lieu en 1994 et a été décrit comme un successeur spirituel de l’ensemble des années 80 Bourdon. Transformers : L’Ascension des Bêtes devrait sortir en salles le 24 juin 2022. Cela nous vient avec l’aimable autorisation de Collider.

