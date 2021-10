Transformers: Rise of the Beasts First Look révèle les autobots et les Terrorcons

De nouvelles images de l’ensemble de Transformers : L’Ascension des Bêtes donnez aux fans un aperçu des Autobots et des Terrorcons. Réalisé par Steven Caple Jr., le prochain film devrait sortir à l’été 2022. S’adressant à Instagram, Caple a publié deux nouvelles photos du tournage pour annoncer que « l’équipe est sortie », présentant un groupe d’Autobots sur une photo et Terrorcons dans un autre. C’est incroyable à voir, et vous pouvez le vérifier par vous-même ci-dessous.

Servant de suite directe à Bumblebee, Transformers : L’Ascension des Bêtes est écrit par Darnell Metayer et Josh Peters d’après une histoire de Joby Harold. Situé en 1994, il suivra un couple d’archéologues de Brooklyn qui se retrouve au milieu d’un conflit entre trois factions différentes de Transformers : les Maximals, les Predacons et les Terrorcons. Anthony Ramos et Dominique Fishback sont les vedettes avec Peter Cullen exprimant Optimus Prime.

« Je veux en savoir plus sur Optimus Prime, aller sous la surface – aller sous le métal, si vous voulez – et explorer qui il est et son expérience sur Terre », a déclaré Caple à propos de ses plans pour Transformers : L’Ascension des Bêtes à l’événement virtuel de Paramount au cours de l’été. « Les Predacons dans notre film sont de nature plus reptilienne. Nous en avons vu quelques-uns dans d’autres films Transformers, mais [in the new film], nous arrivons à voir un autre côté d’eux. Il s’agit de construire une trame de fond pour ces personnages, et nous le verrons davantage du côté de Predacon et Terracon. »

Le producteur Lorenzo di Bonaventura a ajouté: « Nous avions quelque peu épuisé, je dirais, la bataille entre Decepticons et Autobots. Vous allez voir des méchants que vous n’avez jamais vus auparavant, vous allez voir des Autobots que vous n’avez jamais vus auparavant. , vous allez voir beaucoup d’éléments que nous n’avons jamais fait auparavant. L’une des décisions déterminantes en cours de route est : « Avons-nous déjà fait cela ? » que ce soit une scène d’action ou un personnage. »

Il est également prévu que Transformers : L’Ascension des Bêtes s’inspirera de la série de dessins animés Beast Wars originale. Dans cette émission, l’accent était davantage mis sur les robots qui pourraient se transformer en animaux plutôt que sur des véhicules traditionnels. Steven Caple Jr. entre dans ce projet en tant que grand fan de Guerres des bêtes, qui a été l’une des premières émissions d’animation à utiliser CGI sur l’animation 2D traditionnelle. Regarder en arrière sur cette série est aussi un moyen d’injecter quelque chose de nouveau dans les films d’action en se plongeant dans un nouveau territoire.

Ce sera le septième du live-action Transformateurs films. Le premier est sorti en 2007, et de nouvelles suites ont constamment été développées au cours des années qui ont suivi. Après 2017 Transformers : Le dernier chevalier, la série a changé de vitesse avec celle de 2018 Bourdon, un film dérivé avec le personnage principal dans le rôle central. Ce fut un grand succès au box-office, il n’y a donc aucune raison pour que Paramount ne maintienne pas la série, ce qui conduit à L’ascension des bêtes.

Transformers : L’Ascension des Bêtes devrait sortir dans les salles de cinéma le 24 juin 2022. Espérons que d’autres aperçus seront bientôt en route de Steven Caple Jr.

