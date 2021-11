Transformers: Rise of the Beasts est repoussé à 2023

Après le bouleversement de la date de sortie par Disney le mois dernier, qui a vu de nombreux films Marvel et le prochain Indiana Jones 5 obtenant des retards de sortie, aujourd’hui était au tour de Paramount de remanier leur liste, annonçant d’abord le mouvement de leur nouveau Star Trek film jusqu’à la fin de 2023, et pour Transformateurs fans un grand coup comme Transformers : L’Ascension des Bêtes s’est également retrouvé en mouvement, retardé jusqu’au 9 juin 2023, environ un an après sa date d’origine du 24 juin 2022. Le dernier film de la franchise a suscité beaucoup d’attention pendant le tournage, avec de nombreuses photos et vidéos étant téléchargés sur les réseaux sociaux par les fans, ainsi que les informations transmises par Paramount, mais nous avons maintenant une longue attente pour voir le produit final arriver sur les écrans.

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

Paramount cherche à s’appuyer sur le succès de Bourdon, qui s’est détaché de la principale Transformateurs franchise pour créer une préquelle aux films de Michael Bay et dans le processus a remporté beaucoup plus d’éloges que ses prédécesseurs et a donné à la série un nouveau souffle. Alors qu’Optimus Prime n’était pas au centre de l’attention pour la première fois depuis le début de la franchise d’action en direct en 2007, tout est sur le point de changer dans le nouveau film qui se déroule après les événements de Bourdon et présentera les Maximals, Predacons et Terrorcons. Les Guerres des bêtes la traduction sur grand écran a certainement enthousiasmé les fans de Transformers, et le réalisateur Steven Caple Jr. était heureux de parler de l’expansion de la franchise Transformers lors d’une conférence de presse précédente.

« Nous voulions élargir l’univers », a expliqué le cinéaste. « Vous avez les Autobots et les Decepticons, et je dirais que mon nouveau style est les Terracons. Les Terracons sont une nouvelle menace pour Optimus Prime, et c’est quelque chose dont je suis fier en entrant dans la franchise. J’ai fait Rocky avec Creed, et vous apportez la nostalgie que les fans veulent, mais aussi quelque chose à laquelle ils ne s’attendent pas, et les Terracons sont ça. »

« La différence entre le genre de Predacons dans notre film, ils sont de nature plus reptilienne. Pour ainsi dire, vous en avez vu quelques-uns dans l’autre Transformateurs films, ils ont été comme ici et là, mais nous n’avons jamais eu la chance de vraiment nous concentrer sur leur logo. Pour ainsi dire. Leur insigne, je les identifie vraiment avec, au point de Lorenzo leur tribu, si vous voulez. Et donc nous atteignons vraiment cela plus. Et puis nous arrivons à voir une autre facette d’eux. Encore une fois, il s’agit en quelque sorte de construire une trame de fond pour ces personnages. C’est un peu plus que « Hé, conquérons le monde ». Quel est leur agenda personnel ? Quels sont les sentiments derrière cela? Et ainsi nous aurons la graine de cela. Vous ne pouvez pas vraiment faire un film sur Guerres des bêtes et ne pas avoir les personnages classiques. »

Bien que le nouveau retard soit une déception pour beaucoup dans l’attente de l’arrivée du film, il semble que nous devrions nous attendre à voir quelques autres reports similaires à certains des grands films dans les salles de cinéma se diriger vers nous alors que les studios tentent de réinitialiser leurs ardoises et mettre les ennuis de Covid derrière eux une fois pour toutes. Cette nouvelle nous vient de Variety.

Sujets : Transformateurs 7