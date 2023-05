Transformers : Rise of the Beasts : Autobots et Maximals en viennent presque aux mains dans un nouveau clip

Alors que la saison des superproductions estivales commence, les fans du Transformateurs franchise attendent avec impatience la sortie du dernier opus, Transformers : le soulèvement des bêtes. Se déroulant en 1994, le film suit une paire d’archéologues humains de Brooklyn qui se retrouvent impliqués dans un ancien conflit entre trois factions de la race Transformers : les Maximals, les Predacons et les Terrorcons. Le film emmène le public dans une aventure de globe-trotter avec les Autobots, où ils rencontrent plusieurs personnages bien-aimés, dont Optimus Primal, Rhinox, Airazor et Cheetor. Le scénario est fortement influencé par l’intrigue de Beast Wars, qui était populaire parmi les fans de la franchise.

Aux MTV Movie and TV Awards (via THR), les fans ont eu un aperçu de ce à quoi s’attendre dans Transformers : le soulèvement des bêtes avec un clip qui montrait les Autobots et les Maximals face à face, bien qu’ils soient alliés. Le clip présentait la voix emblématique de Peter Cullen dans le rôle d’Optimus Prime, qui aide à empêcher les deux parties de s’engager dans une confrontation violente. Découvrez-le ci-dessous.

En plus de ses scènes de combat épiques, Transformers : le soulèvement des bêtes devrait présenter aux téléspectateurs le Transwarp Drive, une technologie populaire dans le Transformateurs univers qui permet aux voyageurs de parcourir de vastes distances et même de voyager dans le temps. Le buzz autour du film a été important et sa bande-annonce en décembre aurait recueilli près de 500 millions de vues au cours de la première semaine, ce qui témoigne de la popularité durable de la franchise. Avec ses intrigues intrigantes et son succès attendu, Transformers : le soulèvement des bêtes est sur le point de devenir un monstre au box-office.





Transformers: Rise of the Beasts promet de revigorer la franchise

Paramount Pictures

Le Transformateurs franchise était à la croisée des chemins après la sortie de Transformers : le dernier chevalier. D’un œil critique et avec un sentiment de fatigue croissant parmi le public, il semblait que la franchise s’était égarée. Cependant, en 2018, Bourdon fourni un coup de pouce bien nécessaire dans le bras. Le film a donné à la franchise une nouvelle orientation et une nouvelle direction, et les fans et les critiques ont été impressionnés par les changements. Le succès de Bourdon a ouvert la voie à une nouvelle entrée dans la franchise, la prochaine Transformers : le soulèvement des bêtes. Le casting regorge de talents, dont Michelle Yeoh, Peter Dinklage, Dominique Fishback, Pete Davidson et Steven Caple Jr. en tant que réalisateur.

Dans une interview avec Collider, la star Anthony Ramos a révélé que Lorenzo di Bonaventura, l’un des principaux producteurs du film, l’avait approché et lui avait dit que le film « rivalisait là avec le premier ». C’est un grand éloge, car le premier Transformateurs Le film était un phénomène culturel et a contribué au lancement de la franchise.

« Lorenzo di Bonaventura, qui est l’un de nos producteurs principaux du film, est venu me voir et m’a dit : ‘Comment te sens-tu à propos du film, mec ?’ J’étais comme, ‘Je ne sais pas, je ne l’ai pas vu.’ Et il était comme, […] « Il rivalise juste là avec le premier. » « J’étais comme, ‘Wow!’ Ce film était l’introduction de la franchise, donc cela ressemble presque à une introduction dans une nouvelle franchise. Cela ressemble au début d’une nouvelle chose, ce qui est incroyable. Steven Caple Jr., notre réalisateur, est incroyable. Dominique Fishback, Pete Davidson, et le casting est fou. Je suis juste reconnaissant d’être là.

Transformers : le soulèvement des bêtes marque le début d’une nouvelle ère, plutôt que d’être simplement une suite à Bourdon ou le précédent Transformateurs films. Il promet d’apporter une nouvelle orientation et une nouvelle direction à la franchise, avec une distribution et une équipe talentueuses derrière. Il y a de l’espoir que cette nouvelle entrée puisse propulser la franchise vers de nouveaux sommets. Transformers : le soulèvement des bêtes devrait sortir en salles le 9 juin 2023.