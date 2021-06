Transformers et Bob l’éponge ont-ils vraiment coûté 4 milliards de dollars aux contribuables américains ?

Les franchises populaires telles que Transformateurs, Bob l’éponge et plus peut avoir coûté quelques dollars aux contribuables américains. Ceci, selon une étude récemment révélée du Centre de recherche sur les sociétés multinationales. Le groupe à but non lucratif a déterminé que ViacomCBS, la société mère de Paramount Pictures, avait utilisé des abris fiscaux pour éviter de payer des milliards d’impôts, ce qui a potentiellement coûté beaucoup d’argent aux contribuables américains au cours des deux dernières décennies.

Le Centre de recherche sur les sociétés multinationales, qui est financé en partie par le ministère néerlandais des Affaires étrangères, a examiné en profondeur comment ViacomCBS a utilisé les abris fiscaux à son avantage. Selon leurs conclusions, l’énorme entreprise multimédia a évité de payer 3,96 milliards de dollars d’impôts sur les sociétés aux États-Unis. Selon le rapport publié, voici comment ils l’ont expliqué.

« Des sociétés de médias comme Disney, Netflix et ViacomCBS produisent du contenu numérique tel que des émissions de télévision, des films et des chaînes d’abonnement. Tous ces « biens » immatériels sont protégés par des droits de propriété intellectuelle (IP) et sont représentés comme des actifs incorporels dans le bilan. Par nature, les actifs incorporels sont facilement délocalisés d’une juridiction à une autre. Cela signifie que les entreprises qui dépendent d’actifs incorporels peuvent facilement transférer une grande partie de leurs bénéfices mondiaux vers des paradis fiscaux, où la plupart de leurs bénéfices restent non imposés. montrent, les règles internationales d’imposition des entreprises multinationales n’ont pas été adaptées à l’économie de la création de valeur par le biais d’actifs incorporels.

ViacomCBS a des franchises telles que Transformateurs, Bob l’éponge Carré, Mission impossible et Star Trek sous son parapluie. Toutes ces franchises ont rapporté des milliards à l’entreprise dans les années 2000. Étant donné que la société utilisait des filiales situées à la Barbade, aux Bahamas, au Luxembourg et aux Pays-Bas, quelque 30 milliards de dollars de revenus de redevances non américains générés par ces franchises n’avaient pas été soumis à l’impôt sur les sociétés aux États-Unis. ViacomCBS a réfuté une grande partie des conclusions du rapport et a publié la déclaration suivante à ce sujet.

« Il est rempli de fausses interprétations, d’omissions importantes et de nombreuses fausses allégations. ViacomCBS remplit ses obligations fiscales dans plus de 180 pays et territoires où nous opérons, et tous nos revenus, y compris ceux identifiés dans ce rapport, sont entièrement imposés dans les juridictions concernées dans le monde, y compris aux États-Unis, comme l’exige la loi en vigueur. »

Alors que l’entreprise tient bon, il y a des éléments plus accablants du rapport. D’une part, ViacomCBS a créé de nombreuses filiales néerlandaises, appelées sociétés boîtes aux lettres, pour acheminer les revenus de la télévision. Selon Maarten Hietland, l’un des auteurs de l’étude, la majorité de ces entreprises « n’avaient même pas un seul employé ».

Depuis sa création en 2007, le Transformateurs la franchise à elle seule a rapporté plus de 4,8 milliards de dollars au box-office mondial. Mission impossible, Pendant ce temps, a encaissé plus de 3,5 milliards de dollars depuis son lancement en 1996. Et les deux franchises ont d’autres entrées en route. Plus, Bob l’éponge est devenu une partie importante du service de streaming Paramount +, avec plusieurs émissions et films. le Star Trek L’univers est également d’une importance capitale car il a ancré CBS All Access, qui était le prédécesseur de Paramount +. Cette nouvelle a déjà été rapportée par le New York Times.

