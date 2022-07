Transformers: Earthspark révèle une distribution vocale dirigée par Alan Tudyk dans le rôle d’Optimus Prime

Transformateurs : Earthspark a révélé son casting de voix pour la toute nouvelle série animée à venir sur Paramount + de Nickelodeon. Lors du panel Nickelodeon au San Diego Comic-Con, la série présente une nouvelle génération d’Autobots qui sont nés sur Terre et découvriront le sens de la famille à travers des personnages établis comme Optimus Prime et Bumblebee. Comme toujours, il y aura des antagonistes sous la forme des Decepticons et Mandroid, qui veut anéantir tous les Transformateurs.

Comme révélé lors du panel, la distribution de voix étoilées comprend Alan Tudyk comme Optimus Prime, Danny Pudi comme Bumblebee, Rory McCann comme Megatron, Cissy Jones comme Elita-1 et Diedrich Bader comme Mandroid. Zeno Robinson, Kathreen Khavari, Jon Jon Briones, Benny Latham, Zion Broadnax et Sydney Mikayla expriment la famille Malto en tant que Thrash, Twitch, Alex, Dot, Mo et Robby, respectivement.

La nouvelle série consistera en une première saison de 26 épisodes et arrivera sur Paramount + et diverses chaînes internationales Nickelodeon en novembre. Avec un nouveau Transformateurs film d’action en direct à venir l’année prochaine sous la forme de Transformers : le soulèvement des bêtesil y a encore beaucoup de vie dans la franchise alors qu’elle continue d’étendre la franchise de près de 40 ans.

Transformers: Rise of The Beasts ramènera la franchise Live-Action au cinéma

La Transformateurs franchise a retrouvé un nouveau souffle avec Bourdon en 2018. Après que la série de films Michael Bay n’ait jamais vraiment réussi à se connecter avec les critiques, bien qu’elle plaise énormément au public dans les salles de cinéma, Bourdon a apporté certaines des meilleures critiques de toute la franchise, et Le soulèvement des bêtes cherchera à poursuivre ce succès.

