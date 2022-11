Transformers : EarthSpark présente le premier transformateur non binaire de la franchise

Ces derniers jours, la dernière série animée de la franchise de jouets Transformateurs a attiré beaucoup d’attention de la part des fans et d’Internet dans son ensemble. Le premier caractère non binaire, Morelle noire, a été ajouté à l’arsenal des bots, prouvant que son intrigue est plus complexe qu’il n’y paraît. L’identité de Morelle noire a été confirmé par quelques captures d’écran qui ont été rendues publiques en ligne. Ils ont fait leurs débuts à la fin de Transformateurs : EarthSparkc’est première saison, qui a été créée sur le service de streaming Paramount + en novembre de cette année. Le spectacle présente également une famille de personnages interraciaux, les Maltos, qui adoptent Tic et Débattreles principaux autobots de la série.

Le spectacle dépeint l’histoire des frères et sœurs Malto qui déclenchent accidentellement la création de nouveaux Earthborn Transformateurs. Par conséquent, la famille promet de garder ces nouveaux robots aussi sûrs que possible. A la fin de la série, Morelle noire apparaît et est présenté comme ils / eux, en notant spécifiquement l’utilisation de leur pronom. Il est expliqué dans l’épisode que les pronoms tels que « Il » et « Elle » ne décrivent pas avec précision qui ils sont. Après s’être excusé de les avoir mal interprétés, Optimus Prime corrige l’erreur et passe à autre chose.

Il y a 26 épisodes dans cette série animée, introduisant une toute nouvelle génération de robots. Jusqu’au Transformateurs franchise était concernée, elle était à l’origine divisée en deux groupes distincts – les Autobots et le Decepticons. Dans cette nouvelle série, nous vous présentons Terriensqui sont les premiers Transformateur robots nés sur Terre. En conséquence, ils travaillent en collaboration avec les humains afin de redéfinir la valeur de la famille dans son ensemble.

Cette nouvelle génération Transformateurs ont changé le jeu en matière de combats de robots, mais ils ont également redéfini ce que signifie faire équipe avec d’autres espèces.

La nouvelle formule pour les transformateurs : EarthSpark

Au fil des décennies, il y a eu de nombreuses versions du Transformateurs franchise de jouets. Avec tous les nouveaux concepts introduits depuis 1984, la signification d’être un robot déguisé a évolué.

La série est diffusée sur Paramount + et présente Morelle noirele premier non-binaire à l’écran Transformateur qui utilise les pronoms. Les plateformes de médias sociaux et les réseaux en ligne ont depuis célébré l’adoption de ce nouveau personnage, en particulier au sein de la communauté LGBTQ+. Beaucoup ont salué la nouvelle approche comme positive, en particulier pour une émission d’animation pour enfants. D’autres dessins animés comme Steven Univers et Elle-Ra ont introduit plus de personnages LGBTQ + ces dernières années.

Au fur et à mesure que la franchise progresse, TerreÉtincelle introduit des concepts révisés concernant la sexualité et le genre. En utilisant cette formule, les personnages peuvent faire plus que simplement se transformer en véhicules, en appareils et en animaux.

Faire en sorte que les enfants se familiarisent avec le concept d’identité de genre est incontestablement une bonne chose aujourd’hui. En ajoutant plus de caractères tels que Morelle noireles jeunes téléspectateurs peuvent apprendre à se traiter mutuellement avec respect.

Hasbro’s Entertainment One et Nickelodeon Animation Studio coproduits Transformateurs : Étincelle de la Terreet Paramount+ ont créé les 10 premiers épisodes de la série ce mois-ci.