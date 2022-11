Transformers Earthspark Episode 11 Date de sortie, compte à rebours, spoilers

Beaucoup de gens recherchent vraiment la date de sortie de Transformers Earthspark Episode 11. Cette série est regardée partout dans le monde et après avoir regardé tous les épisodes précédents, les fans sont maintenant plus excités pour cet épisode à venir. Donc, pour partager tous les détails possibles sur cet épisode à venir, vous êtes nombreux à rechercher partout sur Internet.

Dans cet article, nous partagerons tous les détails liés à la date de sortie de l’épisode 11 de Transformers Earthspark. En dehors de cela, nous vous informerons également d’autres informations utiles sur la série, telles que Comment la regarder, la liste des épisodes, les informations sur la distribution et bien plus encore. Alors lisez cet article jusqu’à la fin.

Il s’agit d’une série télévisée américaine animée par ordinateur et cette série a été développée par Dale Malinowski, Ant Ward et Nicole Dubuc. Le premier épisode de cette série est sorti le 11 novembre 2022 et après sa sortie, cette série a acquis une grande popularité dans différentes régions du monde.

L’histoire de cette série est basée sur le scénario de Transformer où vous verrez Plusieurs années après la fin de la guerre civile entre les Autobots et les Decepticons, De là, vous verrez les jeunes Robby et Mo Malto. Au fur et à mesure que vous commencerez à regarder cette série, vous deviendrez plus curieux de savoir ce qui va se passer ensuite dans la série. En ce moment, tous ses fans recherchent la date de sortie de l’épisode 11 de Transformers Earthspark. Alors sachons-le.

Date de sortie de l’épisode 11 de Transformers Earthspark

Nous allons donc ici parler de la date de sortie de l’épisode 11 de Transformers Earthspark. Dans la saison 1 de cette série animée, il n’y a que 10 épisodes et tous sont sortis le 10 novembre 2022. Pour le prochain épisode de cette série, il faudra attendre la deuxième saison de cette série. S’il y aura une mise à jour possible, nous partagerons tous les détails ici.

Liste des épisodes

Voici maintenant la liste des épisodes de cette saison en cours.

Héritage caché

Moov-ing In

règles de la maison

Classifié

Traditions

Amis et famille

Leurre

L’âge de l’évolution, partie 1

L’âge de l’évolution, partie 2

Liste des acteurs

Maintenant, ci-dessous, nous allons partager la liste des acteurs de cette série.

Sydney Mikayla comme Robby Malto

Zion Broadnax dans le rôle de Morgan « Mo » Malto

Kathreen Khavari comme Twitch Malto

Zeno Robinson dans le rôle de Thrash Malto

Danny Pudi comme Bourdon

Benni Latham dans le rôle de Dorothy « Dot » Malto

Jon Jon Briones comme Dr Alex Malto

Alan Tudyk comme Optimus Prime

Rory McCann comme Megatron

Cissy Jones comme Elita-1

Diedrich Bader comme Mandroïde

Où regarder cette série ?

Si vous voulez vraiment regarder cette série, vous pouvez la regarder sur Paramount + et c’est la plateforme officielle de cette série. Vous pouvez également diffuser tous les épisodes précédents que vous avez manqués jusqu’à présent.

Le dernier mot

Ici, nous allons terminer cet article et nous espérons vraiment que vous avez toutes vos réponses concernant la date de sortie de l’épisode 11 de Transformers Earthspark, le nombre total d’épisodes pour cette série, sa plateforme de streaming et bien plus encore. Alors, attendez la date indiquée pour regarder cet épisode. Si vous avez des questions concernant Transformers Earthspark Episode 11 Date de sortie dans votre esprit, vous pouvez nous poser vos questions ci-dessous dans la section des commentaires. Nous vous répondrons dès que possible.

