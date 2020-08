Transformé un tableau de bord de golf en simulateur de conduite

Le créateur de cette configuration ne suffisait pas pour avoir un volant, ou acheter un bacquet, pour mieux simuler la conduite d’une voiture sur Forza Horizon 4. L’auteur de la chaîne YouTube Johnnys_playground a tout pris à un autre niveau, après avoir construit à partir de un tableau de bord d’une Volkswagen Golf 7, son propre simulateur de conduite.

Et comme vous pouvez le voir dans la vidéo présentée, il ne s’agissait pas seulement d’avoir un tableau de bord comme «décoration» pour votre simulateur de conduite.

Tout (ou presque) sur le tableau de bord de cette Volkswagen Golf 7 fonctionne: du tableau de bord, de l’ordinateur de bord, à l’écran du système d’infodivertissement. Même le levier de vitesses manuel fonctionne … – comme je l’ai mentionné, c’est un autre niveau.

Et pour rendre tout un peu plus spécial, il a même personnalisé le tableau de bord, le revêtant d’une «peau» pour imiter la fibre de carbone, la remplaçant, plus tard, par une autre pour imiter le carbone forgé.

Comment tout cela se passe-t-il à la fin? Vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous et c’est absolument génial… Le seul problème? Eh bien, cela n’a de sens de jouer avec ce cockpit que lorsque la voiture choisie est… une Volkswagen Golf.

