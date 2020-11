Transférez les scores PS4 vers PS5 et vice versa – Voici comment!

Avec la console de nouvelle génération, les propriétaires de PS5 ont l’option de compatibilité descendante et peuvent donc également jouer à leurs jeux PS4 bien-aimés sur le PlayStation 5 pari. Mais qu’en est-il des anciens jeux? Comment mes données de jeu peuvent-elles être transférées sur la PS5? Nous vous le dirons!

Transférer les scores PS4 vers PS5

Fondamentalement, la transmission peut avoir lieu de trois manières différentes. Pour les trois options, vous devez aller à la Réglages sur Données sauvegardées et paramètres de jeu / application sous PS4 (2ème élément de menu). Ensuite, vous pouvez choisir entre les options suivantes:

Via une connexion LAN / WLAN directe: Vos consoles PS4 et PS5 connectées doivent uniquement être sur le même réseau. Ce type de transfert de données vous est disponible lors de la première configuration de votre PlayStation 5, mais vous pouvez l’utiliser à nouveau plus tard via Réglages > système > Logiciel système > Transfert de données Avec Continuer être commencé.

De cette façon, vous pouvez transférer toutes vos données dès le début, y compris les sauvegardes et les jeux rétrocompatibles. © VOUS / 45secondes.fr

Par transmission USB : Une option éprouvée consiste également à charger vos jeux PS4 sur un disque dur externe ou une clé USB. Si vous avez emballé vos données dessus, il vous suffit de fixer le périphérique de stockage USB à votre PS5 et de transférer les données du jeu dans les paramètres mentionnés sous clé USB sur la console de nouvelle génération.

: Une option éprouvée consiste également à charger vos jeux PS4 sur un disque dur externe ou une clé USB. Si vous avez emballé vos données dessus, il vous suffit de fixer le périphérique de stockage USB à votre PS5 et de transférer les données du jeu dans les paramètres mentionnés sous sur la console de nouvelle génération. Via le stockage cloud: Pour cette méthode, vous avez d’abord besoin d’un payant Adhésion PS Plus. Parce que seul l’abonnement premium vous permet d’accéder à toutes les fonctions en ligne comme le Stockage cloud de 100 Go accès. Vous démarrez le transfert dans les paramètres décrits de votre PS5 sous Stockage en ligne. Avant de faire cela, bien sûr, vous devez télécharger les données de votre PS4 dans le cloud, activer le téléchargement automatique ou synchroniser en permanence les consoles.

Vous pouvez utiliser cet élément de menu pour transférer les données, mais soyez prudent: Pas tous les développeurs offrent cette option pour leurs jeux. © VOUS / 45secondes.fr

Données de jeu de PS5 à PS4 pour les abonnés PS Plus uniquement

À l’inverse, le transfert de Sony sera quelque peu limité à l’avenir car le transfert de données PlayStation 5 vers la PS4 peut uniquement des membres PS Plus via Cloud-Save être exécuté. Sony a introduit un petit paywall sur la console de nouvelle génération qui ne permet plus la transmission via USB.

Remarque: Pour copier les données, une connexion Internet et donc un accès en ligne via PlayStation Plus sont nécessaires dans tous les cas.

Comment fonctionne le transfert? Si vous possédez PS Plus, la copie des parties sauvegardées fonctionne de la même manière que de PlayStation 4 vers la console next-gen, soit en transférant les données via Données sauvegardées et paramètres de jeu / application la PS5 (1er élément de menu) sous Stockage en ligne ou les données sont généralement synchronisées en ligne. La transmission de sauvegarde via un support de stockage externe est omise ici.

Les sauvegardes PS5 ne peuvent être transférées que via une connexion en ligne et un abonnement PS Plus actif. © VOUS / 45secondes.fr

