Transcrire des notes vocales avec Premium : Telegram vient de dépasser WhatsApp avec sa nouvelle fonctionnalité

Si vous vous ennuyez en écoutant des notes vocales, avec cette fonctionnalité de Telegram Premium, vous pouvez facilement les transcrire et ainsi les convertir en texte.

Telegram Premium comprend un certain nombre de fonctionnalités avancées qui nous permettent de tirer encore plus parti de la plateforme de messagerie. Pour un prix de 5,49 euros par mois, vous pouvez utiliser des outils tels que transcription de mémos vocauxqui convertit tout audio que vous recevez sur Telegram, et même ceux que vous envoyez, en texte.

Si vous n’aimez pas avoir à écouter de l’audio de plusieurs minutes, ou simplement à certains moments vous ne pouvez pas les jouer à haute voix, cette fonctionnalité de transcription Telegram Premium vous sera très utile. En fait, c’est tellement intéressant qu’il donne à Telegram une longueur d’avance sur WhatsApp. Ensuite, nous verrons comment transcrire des notes vocales avec Telegram Premium.

Comment transcrire des notes vocales avec Telegram Premium

Parmi les fonctions de Telegram Premium figure la transcription en texte de n’importe quelle note vocale, que ce soit vous qui l’envoyiez ou qui le receviez. En cliquant sur le bouton correspondant, Telegram se charge de vous montrer la transcription juste en dessous du mémo vocal.

Pour transcrire des notes vocales avec Telegram Premium, il vous suffit de Suivez ces étapes:

Ouvrez Telegram et entrez la conversation correspondante. Trouvez le mémo vocal que vous souhaitez transcrire et appuyez sur le bouton avec la flèche et le A qui apparaît à droite du message. Attendez quelques secondes pour que la transcription apparaisse. Si vous souhaitez le masquer, appuyez sur la flèche vers le haut qui apparaît à droite du mémo vocal. En option, vous pouvez également évaluer la transcription pour aider à améliorer Telegram. Appuyez sur la transcription pour faire apparaître un menu d’options. Avec les boutons vers le haut ou vers le bas vous pourrez confirmer si la transcription a été effectuée en conséquence.

C’est-à-dire qu’en touchant simplement le bouton qui apparaît à côté de la note vocale, la transcription s’affichera en dessous. Ça oui, le temps d’attente jusqu’à ce que le texte apparaisse dépend de la durée de l’audio. S’il s’agit d’un long mémo vocal, il faudra attendre quelques secondes pour découvrir la retranscription complète.

Basé sur notre propre expérience, cet outil de transcription Telegram a quelques erreurs. Par conséquent, il est important que Évaluez chaque transcription pour l’aider à s’améliorer. Malgré ces défauts spécifiques, c’est une fonction très utile qui nous aide à découvrir le contenu d’une note vocale lorsque nous ne pouvons pas l’entendre.

Comment transcrire un audio WhatsApp en texte sans le lire ni le marquer comme lu

Pour l’instant, WhatsApp manque d’une fonctionnalité native pour retranscrire les messages vocaux partagés par les utilisateurs. Cependant, il y a une méthode pour convertir les audios WhatsApp en texte à l’aide d’une application tierce que vous pouvez télécharger gratuitement.

