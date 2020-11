Trans Mutual Aid Manchester crée la solidarité, pas la charité

Illustration de Trans Mutual Aid Manchester par James Fox Neville. (Instagram / MxJamesonfox)

L’entraide est une question de solidarité, pas de charité, comme l’explique Trans Mutual Aid Manchester PinkNews.

Une triste caractéristique de la pandémie de coronavirus est que les difficultés auxquelles sont confrontés les groupes marginalisés – y compris les communautés trans et non binaires, les travailleurs du sexe et les personnes handicapées – ont été exacerbées de manière disproportionnée.

Alors que l’emploi, le logement et les soins de santé sont devenus encore plus précaires, bon nombre de ces communautés ont pris les choses en main, le concept d’entraide entrant dans la conscience dominante comme jamais auparavant.

Du fonds d’aide aux travailleurs du sexe pour le plaidoyer et la résistance des travailleurs du sexe (SWARM) pour les travailleuses du sexe au fonds de thérapie de la Black Trans Foundation, les organisateurs au sein des communautés ont travaillé pour obtenir un soutien financier et pratique à ceux qui en ont besoin.

Bien que les groupes et les communautés les plus touchés par le COVID-19 soient diversifiés, une caractéristique déterminante de l’organisation a été la solidarité et non la charité. Un autre thème a été l’abandon intentionnel des institutions publiques, des organismes de bienfaisance ou de l’extérieur de la communauté pour fournir de l’aide.

Trans Mutual Aid Manchester est un groupe d’entraide nouvellement créé au Royaume-Uni. RoseActualités s’est entretenu avec les organisateurs pour en savoir plus.

PinkNews: Qu’est-ce que l’entraide? Comment ça marche?

Trans Mutual Aid Manchester: L’entraide est… très difficile à définir correctement! En effet, c’est une communauté qui s’occupe directement d’elle-même, souvent nécessaire lorsque l’État s’y refuse. L’entraide implique souvent le partage de ressources et de réseaux de soutien qui fonctionnent indépendamment des systèmes oppressifs.

Cela peut ressembler à donner de la nourriture gratuite à quiconque en a besoin, à des fonds de solidarité comme le nôtre ou au partage d’informations nécessaires à la survie, comme dans les réseaux communautaires du travail du sexe. Un bon exemple est le programme de petit-déjeuner gratuit géré par les Black Panthers aux États-Unis dans les années 60 et 70.

Avec l’entraide, nous nous soutenons mutuellement pour bien vivre, sans que quelqu’un ait besoin de prouver à une autre institution encore qu’il mérite d’être aidé.

C’est fondamentalement différent de la charité, qui crée une hiérarchie entre le donateur et le bénéficiaire de l’aide et du soutien, conduisant souvent à des dynamiques de pouvoir désagréables. Il est à noter que les sirènes, souvent présentées comme la La charité trans est principalement dirigée par des personnes cisgenres. Avec l’entraide, nous nous soutenons mutuellement pour bien vivre, sans que quelqu’un ait besoin de prouver à une autre institution encore qu’il mérite d’être aidé.

L’entraide comprend que nous vivons dans un contexte politique holistique, que donner à une personne trans de l’argent pour le loyer peut soutenir sa santé et sa transition dans la même mesure que de le donner pour une chirurgie d’affirmation de genre ou des hormones.

Comment Trans Mutual Aid Manchester soutiendra-t-il la communauté trans et non binaire locale?

Nous collectons actuellement des fonds à partir de dons et d’événements de collecte de fonds en ligne pour notre Fonds de solidarité. Le fonds sera ouvert aux personnes trans et non binaires du Grand Manchester au début de l’année prochaine, pour les frais de logement d’urgence, les frais médicaux liés à la transition qui ne sont pas effectivement fournis par le NHS, les vêtements et le maquillage, vraiment tout ce qui aidera au confort, à la sécurité, et la santé.

Les candidatures sont ouvertes à toute personne trans ou non binaire basée dans le Grand Manchester. Pour que cette solidarité soit accessible à ceux de notre communauté qui en ont le plus besoin, la priorité ira aux personnes de couleur et aux personnes touchées par la transmogynie.

Nous travaillons également sur d’autres projets pour soutenir la communauté trans locale. Cela comprend un projet de Small Trans Library pour le partage et l’emprunt de livres, et la création d’une base de données interrogeable sur les expériences de santé trans, pour aider les personnes trans locales à trouver des soins médicaux compétents et de soutien en dehors du système de contrôle de l’identité de genre (GIC).

Pourquoi avez-vous créé Trans Mutual Aid Manchester? Qu’est-ce qui vous a amené à ce point?

En ce moment, nous sommes dans la première vague de collecte de fonds et nous continuons à faire connaître le projet car nous sommes un groupe nouvellement créé.

Nous sommes composés de personnes trans et non binaires du Grand Manchester. Nous pensons que la solidarité et le soutien de la communauté par l’entraide sont un moyen de saper les systèmes; ceux qui sont mis en place pour nous empêcher d’avoir la propriété de nos propres identités et corps.

Nous reconnaissons que les personnes trans, en particulier celles qui sont touchées par la transmogynie et le racisme, sont beaucoup plus susceptibles de faire face au chômage ou d’être sans logement. Ceci, ainsi que les difficultés de naviguer dans la transition face à des années de listes d’attente pour un traitement sur le NHS et un environnement de plus en plus hostile dans les médias grand public, rend l’entraide nécessaire.

Nous avons des dépliants! Si vous êtes une entreprise ou une organisation dans la région du Grand Manchester, nous vous serions extrêmement reconnaissants si vous deviez en afficher une en notre nom. Même un RT ou une publication sur votre propre site Web / médias sociaux vous aidera. pic.twitter.com/l6MgVo2XOj – Trans Mutual Aid Manchester (@transMAMCR) 16 novembre 2020

Quels sont les principaux problèmes auxquels sont confrontées les personnes trans à Manchester? Comment la mutuelle aidera-t-elle à y remédier?

La plupart des problèmes auxquels font face les personnes trans à Manchester sont ceux auxquels nous sommes confrontés à travers le pays. Le sans-abrisme, les problèmes de santé mentale, l’agression croissante envers les personnes trans dans la presse et les rues, l’austérité et les réductions de l’aide sociale, etc. Certains de ces problèmes, en particulier le dernier, sont plus fréquents à Manchester et dans le nord de l’Angleterre en général, et il y a donc un grand nombre de problèmes différents que de petites subventions sans conditions (comme nous prévoyons de fournir) peuvent aider les gens.

Manchester a un très bon soutien en général pour les personnes LGBT +, mais il a tendance à se concentrer au centre, nous voulons donc soutenir les personnes trans et non binaires basées dans tout le Grand Manchester. La commercialisation de la ville, et du village gay en particulier, dépouille la région de ses racines politiques, permettant ainsi de passer l’oppression trans sous le tapis.

En termes d’accès à la transition médicale, il n’y a actuellement aucun service de genre du NHS à Manchester, bien qu’il soit prévu d’en ouvrir un l’année prochaine. Ceux d’entre nous qui souhaitent poursuivre la transition médicale à travers le NHS sont actuellement sur des listes d’attente excessivement longues dans des cliniques dans d’autres régions du pays, donc nous sommes nombreux ici à vraiment bénéficier de ce soutien.

Manchester a une énorme communauté trans, et nous pensons que c’est une excellente occasion de combiner notre temps, nos ressources et notre énergie pour soutenir les membres de notre communauté qui sont le plus en difficulté.

Qui sont les autres organisateurs et organisations communautaires qui vous inspirent et pourquoi?

En recherchant un modèle et un précédent pour la mise en place du projet, nous nous sommes inspirés de SWARM et de son fonds de soutien COVID pour les travailleuses du sexe, qui a très bien réussi à fournir des subventions d’urgence aux travailleuses du sexe qui avaient perdu des revenus en raison de mesures de verrouillage.

Nous avons également été influencés par des organisations comme la Dublin Small Trans Library, qui gèrent également un fonds de solidarité d’urgence COVID en plus de partager des livres.

En outre, des groupes comme ACORN ont montré que l’entraide fonctionne vraiment à Manchester, avec leur travail de défense contre les expulsions et le partage de nourriture et d’informations pendant la pandémie en particulier.

Le modèle du fonds de solidarité vient du travail d’Action for Trans Health, qui a géré un projet similaire qui a fini par lever des dizaines de milliers de livres, ce qui serait étonnant à suivre, et n’est malheureusement plus opérationnel.

Comment les personnes cis peuvent-elles le mieux soutenir – avez-vous un pot de dons?

La meilleure façon de nous soutenir est de mettre en place un petit don récurrent via notre site internet, le prix d’un café glacé par mois ferait vraiment une grande différence.

La meilleure façon de nous aider à pérenniser le fonds de solidarité est de mettre en place un petit don récurrent. Cet argent sera redistribué aux personnes trans et non binaires dans le besoin en MCR, la priorité étant donnée aux personnes touchées par le racisme et la transmission. Https://t.co/Mji1EKwx4A pic.twitter.com/Rrpg8KZfNf – Trans Mutual Aid Manchester (@transMAMCR) 21 septembre 2020

C’est la principale façon dont nous pouvons nous assurer qu’il y a toujours de l’argent dans le fonds de solidarité pour les personnes qui en ont besoin. Nous avons également eu beaucoup de succès avec des initiatives de collecte de fonds individuelles auprès d’individus et de groupes LGBT +, alors n’hésitez pas à nous contacter si vous êtes prêt à faire quelque chose pour nous aider à collecter des fonds!

Nous apprécierions également beaucoup les gens de partager et de nous suivre sur les réseaux sociaux, pour nous aider à nous mettre sur le radar des personnes qui souhaitent demander des subventions au printemps.