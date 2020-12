Traitement anti-VIH injectable qui peut être pris tous les deux mois approuvé par l’UE

Un médecin tient des aiguilles. (KERRY SHERIDAN / AFP / Getty)

L’Union européenne a approuvé un traitement révolutionnaire contre le VIH – le premier injectable complet, durable et une fois ou deux fois par mois – dans ce que les militants ont salué comme un «changeur de jeu».

Le fabricant de médicaments américain ViiV Healthcare, spécialisé dans le VIH, a annoncé lundi 21 décembre que le gaz de la Commission européenne avait bouleversé le régime révolutionnaire à action prolongée, après avoir été soumis pour la première fois à l’autorité médicale du bloc l’année dernière.

Le traitement consiste en deux médicaments appelés cabotégravir et rilpivirine, ce dernier développé par Janssen Pharmaceutical Companies, qui sont injectés une fois par mois, ou une fois tous les deux mois, par un professionnel de la santé dans les fesses.

Cela réduit le nombre de fois qu’une personne vivant avec le VIH reçoit un traitement de 365, sur une pilule quotidienne, à six ou 12, et s’est avérée aussi efficace que la thérapie antivirale quotidienne actuelle dans les essais cliniques pour maintenir la suppression virale.

L’autorisation est un résultat étonnant étant donné que les essais devaient initialement être menés jusqu’en 2022 – ils ont été arrêtés plus tôt cette année après que les médicaments se sont avérés si efficaces.

Après avoir été autorisé par la commission, le bras exécutif de l’UE, les 27 États membres pourront désormais accéder au régime.

Les experts médicaux se sont félicités de l’autorisation du traitement «innovant», soulignant que l’injectable antirétroviral présente une alternative à ceux qui ne peuvent ou ne veulent pas prendre une pilule quotidienne.

«Nous avons vu d’après les résultats rapportés par les patients dans nos essais cliniques pivots qu’environ neuf personnes sur 10 qui sont passées au régime à action prolongée préféraient cela à leurs comprimés oraux quotidiens précédents», a déclaré Deborah Waterhouse, PDG de ViiV Healthcare.

«Cela changera potentiellement l’expérience de traitement de certaines personnes vivant avec le VIH en supprimant le besoin de comprimés anti-VIH quotidiens.»

Matthew Hodson, directeur exécutif de NAM Aidsmap, l’a salué comme «un pas en avant significatif dans la façon dont nous traitons le VIH» et a déclaré qu’il pourrait conduire «encore plus à changer la donne pour la prévention du VIH à l’avenir».

«De nombreuses personnes vivant avec le VIH sont enthousiasmées par les injectables à action prolongée, qui contournent de nombreux défis liés à la prise de pilules au quotidien», a-t-il déclaré. RoseActualités.

«Au Royaume-Uni, l’observance du traitement est généralement élevée, 97% de toutes les personnes sous traitement anti-VIH atteignant une suppression virale à des niveaux indétectables, ce qui signifie également que nous ne pouvons pas transmettre le virus pendant les rapports sexuels.»

Un nouveau traitement anti-VIH injectable aidera ceux qui luttent avec les pilules quotidiennes.

Le VIH agit en s’insérant dans le génome humain et en incitant la cellule à en faire des copies. Mais le cabotégravir empêche l’ADN viral de se coller dans la machine des cellules immunitaires, appelées cellules T, empêchant le VIH de se dupliquer.

L’autorisation de mise sur le marché des doses était basée sur les études pivots de phase III ATLAS (traitement antirétroviral comme suppression à action prolongée), FLAIR (premier régime injectable à action prolongée) et ATLAS-2M, qui ont rassemblé plus de 1200 participants de 16 pays.

De plus, de nombreux fabricants de médicaments ont tendance à tester principalement sur des hommes gais blancs cis plus âgés, mais ViiV Healthcare a recruté un large éventail de participants pour ses essais cliniques, qui comprenaient des femmes trans.

Environ 55% des personnes impliquées dans la recherche ont déclaré qu’elles préféreraient ne pas suivre de traitement anti-VIH tous les jours, tandis que 58% ont déclaré qu’une dose quotidienne leur rappelait constamment comment elles vivent avec le VIH.

Hodson a amplifié cela, en disant: «Une injection mensuelle ou bimensuelle peut fournir le soutien nécessaire à ceux qui ont du mal à prendre des médicaments quotidiens, ou qui trouvent le rituel quotidien de la pilule en prenant un rappel amer de leur virus.

«Les injections peuvent être plus discrètes pour ceux qui ne peuvent pas être ouverts sur leur statut sérologique vis-à-vis de ceux avec qui ils vivent et permettront aux personnes séropositives de voyager plus facilement, sans avoir à emballer leurs médicaments et risquer d’être interrogées à ce sujet.

«Nous sommes capables de traiter efficacement le VIH depuis 24 ans», a ajouté Hodson, «et c’est formidable de voir que nous continuons à améliorer et à affiner les médicaments disponibles.

«Le fait de choisir les médicaments que vous prenez et la façon dont vous les prenez signifie que davantage de personnes peuvent en bénéficier.

«Les injectables à action prolongée ont le potentiel de simplifier la PrEP et contribuent ainsi à protéger les personnes sans VIH également.»