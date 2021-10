« Trainspotting » présentera une série dérivée axée sur Begbie

« Choose Life », une phrase conçue à l’origine comme une campagne antidrogue au Royaume-Uni, à partir des années 90, a commencé à devenir une marque de fabrique parmi les fans de l’un des films les plus acclamés et vénérés de la carrière de Danny Boyle : « Trainspotting », une adaptation libre du roman d’Irvine Welsh.

Sorti en 1996, « Trainspotting » présente les mésaventures d’un groupe de jeunes héroïnomanes écossais qui se battent pour leur désir de trouver une vie meilleure loin du vice et des loisirs, mais dont la dépendance à la drogue est bien plus forte que votre volonté.

Le film de Boyle est devenu une référence culturelle dont la validité a réussi à rester à flot, alors le direct réunirait son casting principal en 2017 pour une suite intitulée « T2: Trainspotting », avec des performances d’Ewan McGregor, Ewan Brenner, Jenny Lee Miller et Robert Carlyle dans un récit de la vie de leurs personnages respectifs.

A travers une nouvelle interview avec NME, Carlyle, qui fait la promotion de son nouveau drame politique « COBRA », a indiqué qu’une nouvelle série télévisée est en développement qui servira d’adaptation de « The Blade Artist », un roman que le gallois a publié en 2016 , racontant une histoire centrée exclusivement sur Begbie, son personnage.

« Irvine et moi avons récemment discuté avec quelques grands producteurs à Londres », a commenté Carlyle sur l’idée de poursuivre l’histoire de son personnage, assurant que le projet en est encore à ses débuts, mais espère qu’il finira par aboutir. la télévision dans l’idée de la produire sous la forme d’une mini-série de six épisodes d’une heure.

« Peu importe ce que ça veut dire. Mais je pense que c’est le bon look pour ça, et Irvine a adoré l’idée. C’est une histoire énorme, c’est partout de Los Angeles à Édimbourg et retour, et c’est difficile de le faire en une heure et demie, surtout si vous voulez garder la base du livre pure », a déclaré Carlyle.

Avec « The Blade Artist », Irvine Welsh a raconté une histoire dans laquelle Begbie, après avoir assisté aux funérailles de son fils assassiné, essaie de se réconcilier avec sa femme. Il s’agit du cinquième volet appartenant à la saga de ces personnages, à commencer par « Trainspotting », sa suite « Porno », sa préquelle « Skagboys » et le livre publié en 2018 « Dead Man’s Trousers ».