WD Red SA500 NAS SATA SSD WDS400T1R0A - Disque SSD - 4 To - SATA 6Gb/s

Le stockage est optimisé pour la mise en cache sur les systèmes NAS afin d'accéder rapidement aux fichiers que vous utilisez le plus souvent.Le degré d'endurance élevé permet de gérer les charges importantes de lecture et d'écriture requises par le NAS. Vous bénéficiez ainsi de la fiabilité dont vous avez besoin, 24 h/24, 7 j/7.Spécialement conçu pour les NAS avec la technologie NAND 3D Western Digital éprouvée, ce disque garantit aux utilisateurs professionnels comme aux particuliers des performances SATA optimales.Il réduit la latence et améliore la réactivité pour les bases de données OLTP, les environnements multi-utilisateurs, le rendu photo, le montage des vidéos 4K et 8K et bien plus encore.Disponible aux formats 2,5 pouces et M.2 pour s'adapter aux logements des systèmes NAS modernes.Sa capacité flexible allant de 500 Go à 4 To* (2,5 pouces uniquement) vous permet de personnaliser votre NAS pour répondre à vos besoins de stockage les plus exigeants. WD Red SA500 NAS SATA SSD WDS400T1R0A - Disque SSD - 4 To - interne - 2.5" - SATA 6Gb/s - Offre exclusivement réservée aux professionnels