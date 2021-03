Train Sim World 2 voyage en Suisse dans l’add-on PS4 idyllique

Frontline Spot On pour chien 20 - 40 kg / L 2 x 3 pipettes

Frontline Spot On pour chien 20 - 40 kg ne s’attaque pas uniquement aux puces adultes et aux tiques qui peuvent se trouver sur votre chien, mais aussi aux larves et œufs des puces. * Tue les parasites dans les 24 heures * Protège l’entourage * Empêche l’infection