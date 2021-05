Train Sim World 2 s’arrête sur PS5 avec l’extension aux heures de pointe

Train Sim World 2 s’arrêtera à PlayGare 5 cet été, promettant des temps de chargement plus rapides, des fréquences d’images plus élevées et des visuels améliorés. Le port offrira un mise à niveau gratuite de PS4 vers PS5 si vous possédez déjà le jeu et que tous les modules complémentaires que vous avez achetés, y compris le contenu de la collection préservée, seront convertis. Énorme nouvelle pour cet auteur!

Tout cela fait partie de la nouvelle extension Rush Hour, qui sera également disponible sur PS4 si vous ne possédez pas encore de console de nouvelle génération. « Rush Hour reprend le gameplay de simulation authentique pour lequel la série est connue et place les joueurs dans le siège de l’opérateur des trains de banlieue naviguant sur des réseaux ferroviaires occupés avec des horaires serrés », lit-on dans le communiqué de presse.

Cela introduira des améliorations massives du système de passagers, transformant un élément clé de l’expérience de simulation: «Au fur et à mesure que les joueurs conduiront de gare en gare sur les trois itinéraires très fréquentés, ils verront une plus grande variété de passagers et un volume de passagers plus élevé aux heures de pointe. sur les plates-formes. Tout recréant l’agitation de l’heure de pointe.

Auparavant, les clients étaient en état de mort cérébrale, et le nombre de passagers montant et descendant des trains ne se sentait jamais vraiment lié à l’heure de la journée. L’heure de pointe comprendra trois itinéraires et leurs divers trains associés, dont certains sont déjà apparus dans Train Simulator 2021 sur PC. Compte tenu du titre, il y a évidemment un accent sur les navetteurs ici.

«Prenez la ligne ferroviaire de passagers la plus fréquentée et la plus rapide des États-Unis et explorez le célèbre Northeast Corridor: Boston – Providence avec l’ACS-64 City Sprinter d’Amtrak et le F40PH-3 de MBTA», poursuit le communiqué de presse. «Naviguez sur la trépidante ligne principale de Brighton: Londres Victoria – Brighton, avec les EMU BR Class 377/4 et Gatwick Express BR 387 de Southern. Maîtrisez les services régionaux, express, S-Bahn ou Inter-City Express sur la Bahnstrecke Riesa – Dresde avec quatre locomotives à maîtriser. »

Nous sommes très enthousiastes à ce sujet et nous espérons que le développeur Dovetail Games s’est efforcé de tirer parti des fonctionnalités et des fonctions uniques du contrôleur DualSense. Ressentir physiquement la résistance de divers interrupteurs et leviers grâce aux déclencheurs adaptatifs, ainsi que le clic-clac de la piste à l’aide de la rétroaction haptique pourrait vraiment améliorer l’immersion.