Train à Busan US Remake Line Up VHS 2 Directeur Timo Tjahjanto

Le remake de New Line du film de zombies sud-coréen à succès Train pour Busan a enfin commencé à prendre de la vitesse, avec V / H / S / 2 le réalisateur Timo Tjahjanto étant amené à bord pour diriger le projet. Le Train pour Busan Remake est produit par Atomic Monster, dirigé par le maestro du cinéma d’horreur moderne, James Wan, l’homme derrière des succès aussi effrayants que Scie, Insidieux et La conjuration.

Michael Clear d’Atomic Monster et Nicolas Atlan et Terry Kalagian de Gaumont produiront aux côtés de Wan avec Gary Dauberman de Coin Operated, qui adapte le scénario. Judson Scott, Sidonie Dumas, Christophe Riandee et Johanna Byer sont la production exécutive du remake à venir.

Timo Tjahjanto a fait connaître sa présence pour la première fois en 2013, en réalisant le segment horrible « Safe Haven » dans le cadre de l’anthologie collaborative V / H / S / 2. Depuis, le cinéaste a prouvé son talent pour des sorties d’action sanglantes, réalisant Le Raid Iko Uwais dans le thriller violent Photo du visage avant de s’unir à nouveau avec la star des arts martiaux et Mortal Kombat Joe Taslim pour le thriller encore plus sanglant La nuit vient pour nous.

Plus récemment, Tjahjanto a écrit et réalisé le fantasme sombre Que le diable vous emmène: Chapitre deux, qui reprend deux ans après 2018 Que le diable vous emmène et suit Alfie et Nara alors qu’ils tentent de continuer leur vie. Cependant, Alfie est toujours hanté par des sentiments de culpabilité et des visions contre nature, alors que les dangers qui les attendent augmentent à nouveau pour prendre leur vie.

Sorti en 2016, l’original Train pour Busan trouve Seok-woo et sa fille dans un train pour Busan le jour de l’anniversaire de ce dernier pour voir sa femme. Cependant, le voyage se transforme en cauchemar lorsqu’ils sont piégés au milieu d’une épidémie de zombies en Corée du Sud. Causée par une fuite de produits chimiques dans une usine de biotechnologie, l’apocalypse zombie se propage rapidement à la fois dans le pays et dans le train titulaire lui-même, nos personnages luttant pour survivre.

Réalisé par Yeon Sang-ho et avec Gong Yoo, Jung Yu-mi et Ma Dong-seok, l’original Train pour Busan créé pour la première fois au Festival de Cannes en 2016 et est rapidement devenu un succès au box-office international et un succès critique. Loué pour avoir ravivé le genre de film de zombies bondé avec une approche unique, Train pour Busan est un trajet intense avec les morts-vivants, en grande partie grâce aux performances centrales et aux frayeurs claustrophobes.

Train pour Busan a engendré à la fois une préquelle animée et une suite d’action en direct, les années 2020 Train pour Busan présente: la péninsule et suit un soldat qui est envoyé avec son équipe pour récupérer un camion rempli d’argent dans les terres incultes de la péninsule coréenne maintenant habitées par des zombies, des miliciens voyous et une famille. Malheureusement, la suite s’est avérée être un suivi indigne et a reçu des critiques mitigées de la part des critiques.

Lorsque les droits de Train pour Busan a frappé le studio du marché a éclaté dans une frénésie sauvage essayant de les acheter, avec New Line sortant victorieux. Si le remake s’avère aussi réussi que l’original, le studio se frottera sans aucun doute joyeusement les mains à l’idée d’une franchise potentielle. Cela nous vient grâce à Deadline.

