Trails of Cold Steel date de sortie sur Nintendo Switch

Heroes clôturera le cycle Erebonia en avril car NIS America a donné la date de sortie de Trails of Cold Steel IV sur Nintendo Switch.

La saga Legend of Heroes est sur le point de clore son cycle actuel sur les consoles Nintendo. Falcom et NIS America ont enfin annoncé le Trails of Cold Steel IV date de sortie sur Nintendo Switch. Et ce sera un peu plus tard qu’un serveur prévu, mais pas trop longtemps.

La date choisie est le 9 avril. Ce jour-là, les consoles hybrides américaines et européennes verront enfin le dernier des jeux de la saga Erebonia à leur actif. Ce sera la fin de la saga avec style qui se poursuivra avec les événements qui nous ont laissé la fin du troisième opus. Avec un Rean hors du jeu et avec la Classe VII (ancienne et nouvelle) unie pour le sauver, lui et le reste de l’Empire.

Les héros doivent s’unir! Trails of Cold Steel IV arrive sur Nintendo Switch le 9 avril 2021! #TrailsofColdSteelIV pic.twitter.com/K1FfRFzmE6 – NISAmerica (@NISAmerica) 12 janvier 2021

Ce quatrième volet de Trails of Cold Steel représente la fin de l’histoire centrée sur l’empire Erebonian. C’est la plus longue sous-série à ce jour et cela avant Trails in the Sky et Crossbell et Il est déjà sorti sur PlayStation 4. Mais ce n’est pas la fin de l’intrigue. Après ce jeu au Japon, le prochain jeu a déjà été publié, celui qui fera office de pont, Hajimari no Kiseki. Mais le début de la prochaine saga a également déjà été annoncé. Cette fois, centrée sur la république de Calvard avec Kuro no Kiseki.

Ces deux derniers jeux, pour le moment, n’ont pas de date de sortie en Occident mais nous espérons que ce sera le plus tôt possible. Et c’est que cette quatrième partie va rassembler tous les personnages connus en un seul endroit. Et ils ne sont pas rares précisément.