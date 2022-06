Tragédie à El Elegido : deux acteurs mexicains de la série Netflix meurent dans un accident

Netflix

La production d’El Elegido vit ses heures les plus difficiles, après un accident de voiture qui a coûté la vie à deux acteurs de la série.

© GettyTragédie dans El Elegido : deux acteurs mexicains de la série Netflix meurent dans un accident.

Une mauvaise nouvelle est arrivée de la péninsule de Basse-Californie, au Mexique, avec l’annonce d’un accident de la circulation qui a coûté la vie à deux acteurs de L’élu, une série du service de streaming Netflix qui était en plein tournage. Les identités des défunts ont été révélées par le ministère de la Culture, faisant état des pertes de Raymundo Garduno Cruz Oui Juan Francisco González Aguilaren plus de six autres membres de l’équipe qui ont été blessés.

Selon divers médias américains, le drame s’est produit jeudi près de Mulegé, une ville située sur la péninsule de Baja California Sur, après avoir enregistré quelques scènes dans le quartier voisin de Santa Rosalía. Le véhicule s’est renversé après avoir fait une sortie de route alors qu’il traversait une zone désertique et par conséquent les deux acteurs sont morts sur le coup. Les blessés ont été soignés et sont dans un état stable.

À la suite de cette situation malheureuse, un dossier a été ouvert pour enquêter sur ce qui s’est passé. De SAG-AFTRA, ils ont déclaré: « SAG-AFTRA a été en contact avec Netflix et le syndicat des acteurs mexicains ANDA à propos de cet incident et nous enquêtons sur les circonstances avec la production locale. ». Un porte-parole a poursuivi : « La sécurité sur le plateau est toujours notre priorité absolue. Nous continuerons de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de nos membres et des autres sur leur lieu de travail. ».

Pour le moment, Netflix n’a pas commenté, mais l’auteur Rick Zazueta a déjà lancé de sérieuses plaintes contre l’entreprise, assurant que l’entreprise leur a fourni des véhicules en mauvais état pour les transporter. « Sa mort est un drame non seulement à cause du vol de ce talent, mais surtout parce que ces morts sont coupables… Les acteurs n’ont cessé de se plaindre du mauvais traitement dont ils sont victimes notamment en matière de transport et de logistique…« , a-t-il mentionné dans un communiqué.

Juan Gonzálezégalement connu sous le nom de « Paco Mufote », était un promoteur, acteur et musicien originaire du lieu de l’accident. Raymundo Garduno Il était un créateur scénique, réalisateur, acteur et responsable culturel, qui a contribué à la communauté et quelques heures avant sa mort, il a posté une photo sur Instagram. La dernière mise à jour sur l’affaire indique que Netflix a temporairement suspendu la production de L’élu et d’autres nouvelles sont attendues dans les prochains jours.

