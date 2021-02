Trafigura: Le grand négociant en pétrole enregistre la plus forte année commerciale jamais enregistrée

L’un des plus grands négociants de matières premières au monde, la société privée Trafigura, a réalisé des bénéfices de base records au cours de ce qui est devenu la plus forte année commerciale jamais enregistrée en raison des fluctuations extrêmes du marché du pétrole en début d’année.

Le pétrole, un marché profitable grâce aux fluctuations extrêmes

Dans son rapport annuel pour 2020, couvrant l’exercice financier clos le 30 septembre, Trafigura a enregistré des résultats financiers exceptionnellement élevés, principalement grâce à son activité principale de négoce de pétrole et de produits pétroliers. Le bénéfice net du négociant en matières premières a été le plus élevé depuis 2013, tandis que la marge brute et le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (EBITDA) ont été les plus élevés jamais enregistrés.

Les plus gros négociants en matières premières profitent généralement d’une surabondance sur les marché du pétrole, car ils stockent le pétrole pour le vendre à des prix plus élevés à l’avenir. Au cours du deuxième trimestre de cette année, l’offre excédentaire sur le marché a atteint des niveaux records, la demande mondiale de pétrole s’étant effondrée en raison de la pandémie et l’Arabie saoudite et la Russie ayant brièvement mené une guerre des prix pour obtenir des parts de marché, ce qui a également contribué à la surabondance et à l’effondrement des prix du pétrole. En mars et avril, les différents négociants se sont précipités pour affréter des superpétroliers concernant le stockage flottant pendant plusieurs mois à un an, afin de pouvoir vendre le pétrole à des prix plus élevés plus tard.

« Les conditions extrêmement volatiles et la distorsion du marché pendant une grande partie de l’année fiscale 2020 ont créé une demande accrue pour les services d’une grande maison de commerce physique comme Trafigura pour aider à gérer les perturbations résultant des déséquilibres entre l’offre et la demande. En conséquence, notre division de trading de pétrole et de produits pétroliers a connu une très bonne année », a déclaré Trafigura.

Au cours de l’exercice financier allant d’octobre 2019 à septembre 2020, Trafigura a vu son bénéfice net bondir à 1,6 milliard de dollars US, contre 900 millions de dollars US pour l’exercice 2019, tandis que le bénéfice brut a plus que doublé pour atteindre 6,8 milliards de dollars US et que l’EBITDA a triplé pour atteindre 6 milliards de dollars US.

« Notre résultat financier, qui comprend un bénéfice net de 1 599 millions de dollars pour l’année, reflète l’excellente performance de nos principales divisions commerciales, Pétrole et produits pétroliers, et Métaux et minéraux, qui ont toutes deux réalisé une marge brute et un EBITDA record », a déclaré Jeremy Weir, président exécutif et PDG de Trafigura, dans un communiqué.

Pour l’avenir, le négociant en matières premières s’attend à ce que « la volatilité et la distorsion du marché se poursuivent, tandis que la demande sera lente à se remettre des effets de COVID-19« .

Le groupe Trafigura ne compte pas s’arrêter là, la firme a augmenté sa flotte maritime (pétroliers) de 70 % en avril de l’année dernière afin de profiter des fortes variations de prix sur le marché du pétrole causées par la pandémie.