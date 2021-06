Trafic direct et danse (?) dans les embouteillages sur PSVR

Simulation de gestion du trafic Barmy Les embouteillages patrouilleront PSVR à partir du 26 août, le développeur Little Chicken a annoncé. Comme le montre la bande-annonce intégrée ci-dessus, vous utiliserez des gestes de la main pour contrôler le flux de voitures et de camions – et vous participerez également à une étrange bataille de danse en cours de route. La campagne solo vous emmènera de New York à Tokyo, et partout entre les deux.

Une caractéristique particulièrement intéressante de ce jeu est son mode multijoueur local asymétrique, qui verra vos amis encourager le chaos sur leurs smartphones. Vous pouvez consulter la bande-annonce intégrée ci-dessus.