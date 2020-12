Trae Young appelle Grayson Allen sur Twitter après un incident de déclenchement

Trae Young et Grayson Allen ont pris leur boeuf sur Twitter après le match de samedi entre les Hawks et les Grizzlies.

Trae Young et Grayson Allen ont retiré leur bœuf sur le terrain du terrain, dimanche, après que Young ait appelé Allen sur Twitter pour l’avoir fait trébucher lors du match de samedi entre les Hawks et les Grizzlies. Kevin C. Cox / « Merde … dis-moi ce que tu vois !! Smh, » écrivit Young avec une vidéo d’Allen semblant le faire trébucher intentionnellement. « ça doit s’arrêter.! #ifyoudontknownowyouknow. » « Merde, ça a vraiment vraiment fait mal. Je suis désolé. J’espère que tu vas bien, » répondit Allen. Les Hawks ont ensuite battu les Grizzlies 122-112 et ont maintenant une fiche de 2-0 cette saison. Pendant la pré-saison, les deux joueurs ont dû être empêchés de se battre après un jeu décousu par le panier. Young a bien commencé sa troisième saison en championnat. Plus tôt ce mois-ci, il a annoncé qu’il avait une chaussure signature en route: Je suis super excité. C’est un rêve devenu réalité pour moi. J’ai rêvé en tant qu’enfant, jouer juste sur ces petits buts dans ta chambre, mettre [signature] chaussures et rêver d’être ce joueur. […] Je veux que cette chaussure me représente, je veux que cette chaussure représente qui je suis. Cette chaussure va faire ça. Chaque enfant qui met cette chaussure, chaque personne qui joue avec cette chaussure va ressentir ce que je ressens. [Via]