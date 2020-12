Trading Places Blu-ray Extra: John Landis parle du génie de Dan Aykroyd [Exclusive]

L’une des comédies les plus drôles et les plus scandaleuses des années 80 arrive sur Blu-ray dans le cadre de la ligne Paramount Presents. Récemment remasterisé à partir d’un transfert de film 4K supervisé par le réalisateur John Landis, Des places boursières cimenté le statut de star d’Eddie Murphy. Le disque Blu-ray de Paramount Presents en édition limitée est présenté dans un emballage de collection qui comprend une image dépliante de l’affiche de théâtre du film et une diffusion intérieure avec des moments clés du film. Le film sera également disponible en 4K Ultra HD Digital.

Pour célébrer le nouveau Des places boursières Sortie Blu-ray, nous avons un aperçu exclusif de l’une des fonctionnalités spéciales du disque où le réalisateur John Landis jaillit sur le génie des côtelettes d’acteur de Dan Akroyd. Jetez un œil ci-dessous.

Dans Des places boursières, les très riches et extrêmement gourmands Duke Brothers (Don Ameche et Ralph Bellamy) parient sur la question de savoir si le « né-perdant » Billy Ray Valentine (Eddie Murphy) pourrait connaître le succès du priggish Louis Winthorpe III (Dan Aykroyd) si les circonstances étaient inversées. Aux côtés de l’intelligence de rue d’Ophelia (Jamie Lee Curtis), Winthorpe et Valentine forment un trio prêt pour une vengeance effrénée qui culmine sur le parquet des matières premières à New York.

Le Blu-ray Paramount Presents comprend un nouveau Focus Cinéaste avec John Landis, l’accès à une copie numérique du film, ainsi que le contenu bonus précédemment publié.

Des places boursières Fonctionnalités spéciales Blu-ray:

Scènes supprimées

Délit d’initié: la fabrication de Des places boursières

Habiller la pièce

Le commerce Des places boursières

Histoires de trading

Pièce promotionnelle de l’industrie

Bande-annonce théâtrale

