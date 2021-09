Tracy Morgan remplace officiellement Eddie Murphy dans Twins 2

Il y a plus de trois décennies, le cinéma était doté des styles comiques du couple étrange Arnold Schwarzenegger et Danny DeVito dans les années 1988. jumeaux, et maintenant, après tout ce temps, ils sont de retour, avec la longue, très, très longue suite tant attendue, Triplés étant en gestation depuis un certain temps. Triplés verra Arnie et DeVito reprendre respectivement leurs rôles de Julius et Vincent, avec le duo rejoint par leur frère perdu depuis longtemps, joué par 30 Rocher la star Tracy Morgan, qui intervient maintenant pour le précédemment annoncé Eddie Murphy, qui n’est plus attaché pour des raisons inconnues.

Réalisé par Ivan Reitman, le premier jumeaux a présenté au public le duo infiniment charmant que sont Schwarzenegger et DeVito, avec les légendes hollywoodiennes jouant une paire de jumeaux qui émergent d’une expérience, dont le but était de créer l’être humain parfait. Séparés à la naissance, ils ne se rencontrent à l’âge adulte que lorsque Julius vient chercher son jumeau beaucoup plus petit et streetwise. Reitman, qui reviendra également à la barre Triplés, a maintenant révélé la prémisse du suivi.

« Secrètement, un troisième bébé est né, un bébé noir, qui n’a pas été en contact avec ses frères et sœurs. Ils ne se connaissent pas et très tôt dans le film, ils se rencontrent et c’est ainsi qu’ils créent un lien ensemble après tout ces années. C’est vraiment un film sur la famille et, peu importe à quel point nous sommes tous différents, nous devons apprendre à nous entendre. Ces gars ont une excellente chimie ensemble, et vous pouvez le voir dans la bobine, et combien d’énergie ils dégagent l’un dans l’autre. »

Une suite à jumeaux est sur les cartes depuis des années, avec Eddie Murphy devant jouer le rôle du troisième frère séparé. Il semble que Murphy soit maintenant passé à autre chose, et à la place Saturday Night Live anciens élèves Tracy Morgane interviendra et ajoutera sa propre marque d’hilarité à la suite très attendue.

« Twins a eu beaucoup de succès, et quelques années plus tard, tout a commencé avec la rencontre d’Arnold avec Eddie Murphy, et la suggestion est venue de l’un d’eux », a expliqué Reitman à Deadline. « C’était ‘Je devrais être un triplet, ça pourrait être une comédie très drôle.’ Nous avons commencé un scénario avec Eddie, et après le succès qu’il a eu avec Amazon Prime sur Coming 2 America, il s’est beaucoup occupé. Et nous savions que nous allions le faire au début de l’année prochaine. J’avais été de bons amis avec Tracy Morgan pendant longtemps et j’ai toujours pensé qu’il était l’un des hommes les plus drôles du monde. Je pensais qu’il ferait un triplé formidable, et nous avons réécrit tout le script pour lui. Maintenant, nous allons essayer de mettre l’argent ensemble et le faire gagner. «

La première jumeaux a été un peu touché pour Universal, engrangeant 216 millions de dollars dans le monde, et bien que le film ait reçu des critiques mitigées de la part des critiques à sa sortie, il est depuis devenu une tranche de cinéma chérie pour une génération de cinéphiles.

« Je n’ai pas réalisé de réalisateur depuis quelques années, mais Arnold n’arrêtait pas de dire : ‘allez, nous avons passé un si bon moment' », a poursuivi Reitman. « Je viens de l’appeler à Budapest et il est tellement excité de voir comment les gens réagissent à la bobine lorsque nous l’envoyons. La réaction initiale a été très forte, et à quel point Arnold et Danny sont jeunes et à quel point la chimie est bonne avec Tracy. Je passé un bon moment à faire le premier, et ça va être amusant. »

Triplés tournera à Boston, avec un scénario écrit par Dylan Dawson et Lucas Kavner. Cela nous vient avec l’aimable autorisation de Deadline.

Sujets: Jumeaux 2, Jumeaux