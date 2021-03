Tracy Morgan jouera Louis Armstrong dans un nouveau biopic

Tracy Morgan jouera la légende de le jazz, Louis Armstrong, dans un nouveau biopic autofinancé par le même acteur.

D’accord avec Jermaine Fowler, qui a fait la promotion de sa nouvelle bande, ‘Coming 2 America’, Morgan travaille actuellement sur le biopic sur Armstrong.







Vous pourriez aussi être intéressé par: Regardez la bande-annonce officielle de ‘The United States vs Billie Holiday’

Lors d’un entretien, Chasseur a révélé que Morgan lui a montré un extrait d’une cassette qu’il cherche à financer: «Ça sonne et lui ressemble exactement. (Louis Armstrong) ça m’a époustouflé. S’il peut vraiment réussir, je pense que je vais mettre Tracy à un autre niveau ».

Morgan joue l’oncle de Chasseur dans la nouvelle suite de ‘Venant en Amérique’ Protagonisée par Eddie Murphy.







Vous pourriez aussi être intéressé par: Billie Holiday: 5 faits amusants sur sa vie

Auparavant, l’acteur avait révélé ses souhaits de faire et de jouer dans un film sur Louis ArmstrongCependant, les commentaires récents de Chasseur confirmez que le projet est en cours et qu’il ne faudra peut-être pas longtemps avant que nous ayons plus de nouvelles à ce sujet.