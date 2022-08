Trackmania avec un mode Forge, c’est à quoi ressemble Wreckreation. Le dernier jeu de course des créateurs de Burnout

Wreckreation, un jeu de course dans la veine de Trackmania ou Hot Wheels Released avec un accent sur le contenu personnalisé et sur la modification des parcours en déplacement, faisait partie des jeux fascinants présentés lors de la vitrine de THQ aujourd’hui.

La vidéo de lancement du jeu commence par une radio locale confuse sur les pistes de course gravitationnelles apparaissant de manière inattendue dans le ciel avant de passer à un gameplay de course et de démolition de véhicules filmé de manière cinématographique.

Dans la vidéo, un joueur place et ajuste des barrières et des éléments de piste pendant que des PNJ et d’autres joueurs s’affrontent, montrant la capacité du jeu à concevoir et personnaliser des pistes. Sans aucun doute, la violence entre voitures attire mon attention.

En se concentrant sur le gameplay du contre-la-montre, la série Trackmania a longtemps fourni des sensations fortes de course «Hot Wheels mais grandeur nature» sur des parcours de type montagnes russes.

Avec le potentiel de chasser vos rivaux de la route et des dommages progressifs qui usent les voitures, Wreckreation semble fournir quelque chose d’un peu plus rugueux. Destination finale, un jeu Fox uniquement de Trackmania, est comparable à un Smash Bros. à quatre joueurs sans restriction avec des objets.

La structure de bac à sable créée par Wreckreation a beaucoup de potentiel. Contrairement à Wreckreation, qui semble proposer un éditeur de monde plus analogue au mode Forge de Halo avec des courses simultanées, les titres Trackmania incluent un éditeur de niveau plus conventionnel.

De plus, les vétérans de la série Burnout, experts en courses d’arcade, travaillent pour le développeur Three Fields Entertainment. Bien que Wreckreation n’ait pas encore annoncé de date de lancement, son site Web Steam est déjà actif.

Nous avons un vaste environnement ouvert à explorer dans le jeu développé par Three Fields Entertainment. Le pays est relié à 440 kilomètres de routes. Il y a des plages, des forêts et des pâturages là-bas, mais pas de grandes villes.

Les itinéraires empruntés indépendamment : l’essentiel du jeu ne se déroule pas uniquement sur le terrain, comme vous pouvez le voir dans la bande-annonce : vous pouvez arbitrairement concevoir vos propres pistes, incorporer des boucles et des sauts à ski, et même garer d’énormes animaux au centre de la route.