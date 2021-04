Tracker de fitness: 9 conseils pour démarrer avec le portable

Le voilà, votre nouveau tracker de fitness. Mais que faut-il faire? Déballez, mettez et commencez à marcher? En aucun cas! Nous vous montrerons les bons premiers pas avec le tracker de fitness.

Par Imran Ahmad

Déballez, ressentez, rechargez

C’est enfin là, le package avec le tracker fitness! Maintenant, selon le niveau d’excitation, prenez une profonde respiration et déballez soigneusement. Bien sûr, vous pouvez mettre le tracker autour de votre cou ou de votre poignet et en avoir une idée. Cependant, vous devez vous assurer qu’il est toujours éteint tant que vous n’avez pas encore effectué la configuration. En fonction de l’appareil, vous devez également charger votre tracker en premier. De nombreux modèles ne sont livrés que partiellement chargés.

Associer, charger l’application, créer un profil

Vous pouvez faire glisser votre doigt vers la gauche et la droite dans le menu du Fitbit Ionic.



Il est maintenant temps de se mettre en place. Presque tous les fabricants proposent une application pour leurs trackers de fitness. Vous le téléchargez à partir du magasin concerné, puis vous créez un compte. Attention, piège: Avant d’acheter, vous devez vous assurer que l’application est également disponible pour votre smartphone. Les utilisateurs de Windows Phone en particulier peuvent en dire une ou deux choses.

Certains appareils, par exemple de Fitbit et Garmin, se gèrent même complètement sans smartphone. Ensuite, il faut presque toujours créer un compte, qui est souvent accessible depuis l’ordinateur via un navigateur. En plus de l’application officielle, il vaut également la peine de jeter un coup d’œil aux services tiers. Par exemple, Google Fit peut regrouper des données de fitness et des applications telles que MyFitnessPal proposent également les interfaces correspondantes. Il en va de même pour Apple Health.

Spécifier les données corporelles, fixer des objectifs

Dans l’application de votre tracker de fitness, vous pouvez généralement voir exactement comment les choses vont atteindre vos objectifs de fitness.



Une autre étape, qui est également généralement juste au début: créer un profil. Dans l’application, vous entrez votre taille, votre poids et, selon l’application, d’autres données telles que votre programme de fitness habituel. Un objectif est calculé en fonction de vos entrées – par exemple un certain nombre d’étapes que vous devez maîtriser chaque jour. Vous pouvez bien sûr ajuster cela manuellement en fonction de votre ambition.

Mettez correctement le tracker de fitness

Cette dame fait en fait une erreur: en tant que droitière, son tracker appartient à la main gauche.



Tout est mis en place? Eh bien, alors nous sommes prêts à partir! Avant la première course avec votre nouveau tracker de fitness, vous devez vous assurer qu’il est bien assis. De plus: le tracker de fitness se porte sur le bras non dominant. Les droitiers le placent à gauche et les gauchers dans l’autre sens. Au fait: vous ne devriez pas porter uniquement le tracker de fitness pendant votre entraînement. Même si vous ne courez pas ou ne faites pas d’exercice, il enregistre vos mouvements et ne devient alors vraiment utile.

Exécuter, synchroniser, comparer

Vous pouvez afficher vos données de fitness directement sur le tracker pendant la course – et l ‘«analyse approfondie» via l’application suit plus tard.



Enfin, nous pouvons commencer – attachez vos chaussures et sortez! Avant d’acheter, vous devez vous assurer que le tracker de votre choix prend en charge votre sport. La course à pied est standard, mais maintenant la natation et le cyclisme le sont surtout. Si vous n’emportez pas votre smartphone avec vous pendant l’entraînement, vous devrez bien sûr synchroniser votre tracker et votre téléphone portable après l’entraînement. Un démarrage de l’application est généralement suffisant. À propos, là-bas, vous pouvez également rivaliser avec tous vos amis de suivi de la condition physique. Cela fournit une motivation supplémentaire.

Utilisez tout le potentiel du tracker de fitness

Un moniteur de fréquence cardiaque a longtemps été une bonne forme pour la plupart des trackers de fitness.



Aujourd’hui, les trackers de fitness peuvent généralement compter beaucoup plus que vos pas. De nombreux appareils, en particulier les appareils à prix moyen et élevé, sont dotés de diverses autres fonctionnalités pratiques. Par exemple, ils peuvent mesurer votre fréquence cardiaque ou même les niveaux d’oxygène et de sucre dans votre sang.

Bonne nuit: suivi comme si vous étiez dans votre sommeil

Avec l’aide de l’application associée, votre tracker de fitness vous indique souvent non seulement combien de temps vous avez dormi, mais fournit également une analyse précise de la phase de sommeil.



Et il y a une autre fonction que presque tous les trackers ont à bord: la possibilité de suivre le sommeil. Cela aussi peut conduire à un profil de santé détaillé. De nombreux modèles peuvent également être utilisés comme réveils et vous réveiller plus doucement que la chose radicale sur votre table de chevet.

Conseils de style de tracker de fitness

Grâce aux bracelets interchangeables, de nombreux trackers de fitness s’adaptent facilement à différentes tenues.



Ainsi, vous savez maintenant que vous devez toujours porter votre bracelet d’activité autant que possible. Mais à quel point un bracelet en caoutchouc fluo est-il ridicule lors d’un cocktail? Pas de problème, car de nombreux trackers offrent la possibilité d’utiliser des bracelets alternatifs. Cela transforme rapidement l’anneau en plastique jaune vif en un accessoire en cuir chic. Bien sûr, les trackers intégrés dans une smartwatch sont encore meilleurs. En cas de doute, ce n’est même pas perceptible.

N’oubliez pas: rechargez régulièrement

Un petit aimant est utilisé pour attacher le câble de charge à l’arrière du Fitbit Ionic.



Dernier conseil: chargez régulièrement votre bracelet d’activité. L’autonomie de la batterie varie en fonction de l’appareil et varie de quelques jours à plusieurs mois. Selon la situation, vous devez charger votre bracelet d’activité en conséquence. Le câble de charge fourni par le fabricant est généralement nécessaire pour cela; très peu de trackers de fitness prennent en charge les connexions de charge standard conventionnelles telles que micro-USB et Co.