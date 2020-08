Tracer dans Super Smash Bros.Ultimate? Le directeur d’Overwatch le veut

Après que L’arrivée de Min Min dans Super Smash Bros.Ultimate et avec cinq autres personnages DLC confirmés pour le jeu Masahiro Sakurai, Les attentes des joueurs sont grandes de voir ce qui est à venir (et en plus sachant qu’ils incluaient des personnages très surprenants comme Banjo-Kazooie ou Joker, de Personne 5). Cependant, il n’y a aucun indice sur ce que sera le deuxième combattant DLC du deuxième Fighter Pass, à part une rumeur sur qui sera un Pokémon. La communauté ne cesse de demander des personnages, y compris Jeff Kaplan, d’Overwatch.

C’est dans un “Questions and Answers” que le créateur s’est fait en Reddit et que Vous pouvez vous rendre visite sur ce lien. Le développeur du jeu à succès Tempête De Neige on lui a demandé quoi que ce soit, et l’utilisateur Magmarx demandé quoi quel personnage d’Overwatch aimeriez-vous voir dans Super Smash Bros.Ultimate. Il a répondu en deux mots: “Tracer, s’il vous plaît.”

Cela, logiquement, ne signifie pas que Masahiro Sakurai décidez maintenant d’installer Tracer Super Smash Bros.Ultimate ou tout autre personnage sur le Overwatch. En fait, nous nous souvenons que dans l’émission où Byleth a été confirmé comme nouveau DLC, le manager japonais a assuré que ils avaient déjà tout le jeu de combat DLC décidé, il a donc demandé que la communauté n’insiste pas pour demander quoi que ce soit.

Il est important de mentionner que Ce n’est pas la première fois que Jeff Kaplan demandez à Overwatch d’avoir une représentation dans Super Smash Bros.Ultimate. En octobre 2019, nous avons pu voir comment, dans l’une de ses déclarations, il disait que Je céderais à n’importe quel héros pour apparaître dans le jeu Nintendo Switch.

