Tracee Ellis Ross explique pourquoi sa gamme de soins capillaires est bien plus que des cheveux

Tracee Ellis Ross a toujours eu un penchant pour la mode et la beauté, il n’est donc pas surprenant qu’elle finisse par s’aventurer dans l’espace beauté à un moment donné de sa carrière. Mais quand est venu le temps de créer sa propre ligne de soins capillaires, l’acteur a insisté sur le fait que la marque devait être plus que simplement glamour.

La ligne de soins capillaires de 48 ans, Pattern Beauty, est connue non seulement pour ses produits, mais aussi pour son dévouement à une gamme de bonnes causes. C’est quelque chose que la star de « Black-ish » a dit à la 3ème heure d’AJOURD’HUI dont elle est fière.

Regardez AUJOURD’HUI toute la journée! Recevez les meilleures nouvelles, informations et inspiration AUJOURD’HUI, tout au long de la journée.

La star de « Black-ish » Tracee Ellis Ross est également entrepreneure et a lancé Pattern Beauty en 2019. Kwaku Alston / ABC via Getty Images

« Il y a trois missions chez Pattern Beauty, qui est de répondre aux besoins de la communauté texturée bouclée, chaleureuse et serrée; célébrer la beauté authentique et être un espace actif centré sur la beauté noire; et aussi être dans un dialogue permanent avec les organisations. qui ont une mission commune de soutenir la sécurité, la justice et l’équité pour les personnes de couleur et les femmes », a-t-elle expliqué lors d’un entretien jeudi matin.

Une partie des bénéfices de Pattern Beauty va à diverses organisations qui autonomisent les femmes et les personnes de couleur, et Ross a déclaré qu’elle avait intégré ce composant à la fondation de son entreprise.

«Je suis PDG et fondateur, je suis le propriétaire majoritaire, et il était vraiment important pour moi que nous soyons dans un dialogue permanent avec la communauté que nous servons», a-t-elle déclaré. « Et que nous soyons agiles afin de pouvoir évoluer avec des organisations de soutien en fonction de ce dont notre communauté a réellement besoin. »

En rapport

Pendant la pandémie, Pattern Beauty s’est associée à une organisation axée sur le soulagement du COVID-19 et la marque a également récemment fait un don à une organisation soutenant la communauté AAPI.

«Nous pouvons régulièrement nous déplacer dans des espaces qui nécessitent une attention particulière», a-t-elle déclaré.

L’acteur a lancé Pattern Beauty pour la première fois en septembre 2019 et a élargi la gamme pour inclure une gamme de nouveaux produits en juin dernier. À peine deux mois plus tard, elle s’est confiée à Elle sur son parcours capillaire personnel dans l’article de couverture inaugural de State of Black Beauty du site Web.

Dans l’interview, Ross a expliqué comment la perception publique des cheveux noirs a changé au fil des ans et a déclaré qu’elle était ravie de voir plus de femmes embrasser leurs mèches naturelles.

«J’ai eu des jours, en particulier pendant la pandémie, mais il y a même deux ans, où j’ai regardé les nouvelles et je me suis dit: ‘Oh mon dieu.’ Vous n’aviez jamais l’habitude de voir une texture naturelle sur une ancre de nouvelles. Il y a eu un vrai changement », a-t-elle déclaré.

En plus de diriger Pattern Beauty et de jouer dans « Black-ish », la jeune femme de 48 ans a trouvé le temps de prêter sa voix à une nouvelle spéciale animée « The Runaway Bunny », qui est basée sur un livre pour enfants à succès du même nom. . Elle a terminé le projet en une soirée sur Zoom.

« Ce n’était pas une tâche aussi intimidante qu’il y paraissait. C’est un si beau livre pour enfants classique sur l’amour inconditionnel. Les mots se prêtent à une facilité », a-t-elle déclaré.

Ross, dont la mère se trouve être la légende de la chanteuse Diana Ross, a également chanté une berceuse dans le cadre du projet. Quand Craig Melvin de 45secondes.fr a suggéré que le chant devait venir assez naturellement à l’acteur, en disant «Nous savons que vous pouvez chanter», elle a eu une réponse comique.

« Non, vous ne le faites pas! » dit-elle en plaisantant. « Ce n’est pas acquis. »