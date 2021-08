Toys R Us fait son retour avec 400 magasins de jouets dans les magasins Macy’s l’année prochaine

Toys R Us fera un grand retour aux États-Unis en s’associant à Macy’s pour ramener la marque dans des emplacements physiques. Récemment, il a été annoncé que plus de 400 magasins Macy’s à l’échelle nationale vendraient des produits Toys R Us à partir de 2022. En attendant, les clients peuvent désormais commencer à acheter les jouets de la marque désormais exclusivement sur le site officiel de Macy’s avec ToysRUs.com.

« En tant qu’enfant de Toys ‘R’ Us, je ne pourrais pas être plus enthousiaste à l’idée d’apporter cette marque bien-aimée que tant de nos clients connaissent et aiment dans Macy’s en ligne et dans nos magasins à travers l’Amérique », a déclaré Nata Dvir, directrice du merchandising de Macy’s, dans une déclaration sur le retour du géant Toy. « Notre entreprise de jouets a connu une croissance exponentielle au cours de la dernière année, de nombreuses familles cherchant à inspirer l’imagination de leurs enfants et à créer des moments significatifs ensemble. »

Dvir a ajouté : « Toys ‘R’ Us est un leader mondialement reconnu dans le domaine des jouets pour enfants et notre partenariat permet à Macy’s d’étendre considérablement notre présence dans cette catégorie, tout en créant plus d’occasions pour les clients de faire leurs achats avec nous dans tous leurs modes de vie. »

C’est une bonne nouvelle après plusieurs années plutôt difficiles pour la marque de jouets emblématique. En 2017, la société a déposé son bilan et fermé tous ses magasins physiques aux États-Unis. Les tentatives de relancer la marque en 2019 en ouvrant deux magasins Toys R Us dans des centres commerciaux n’ont pas abouti, car les deux finiront par fermer peu de temps après. En mars, WHP Global a acheté une participation majoritaire dans Toys R Us et Babies R Us, et le partenariat avec Macy’s constitue une nouvelle stratégie pour relancer les marques.

« Notre partenariat avec Macy’s marque le retour très attendu de Toys ‘R’ Us aux États-Unis et change le paysage de la vente au détail en combinant deux marques de vente au détail bien-aimées pour les consommateurs à travers le pays d’une manière totalement innovante », a déclaré Yehuda Shmidman, président et PDG de WHP Global et Toys R Us. « Nous sommes ravis de lancer ce nouveau partenariat avec Macy’s. »

« Notre élan au premier trimestre s’est accéléré au deuxième trimestre alors que nous avons réussi à réengager nos principaux clients et attiré de nouveaux clients plus jeunes avec de nouvelles marques et catégories », a ajouté Jeff Gennette, président et PDG de Macy’s, Inc.

Geoffrey la girafe, la célèbre mascotte de Toys R Us, sera également de retour en force avec le retour de Toys R Us dans les magasins Macy’s. La société a confirmé que Geoffrey se tiendra debout dans chaque magasin Toys R Us pour vraiment rendre l’expérience d’achat de jouets plus légitime. Chacun des Toys R Us situés dans les magasins Macy comprendra des sections dédiées assorties par âge, intérêt et catégorie avec des expériences interactives tout au long.

Toys R Us existe depuis plus de 70 ans et est depuis longtemps l’une des marques les plus reconnaissables au monde. Lorsque l’entreprise a commencé à fermer ses emplacements physiques à travers les États-Unis, de nombreuses personnes ont crié au scandale, en particulier ceux qui avaient des souvenirs d’enfance de shopping dans le magasin. Bien que les achats en ligne soient certainement le moyen le plus populaire d’acheter à l’ère numérique, il n’y a rien de tel que de rechercher des jouets dans un Toys R Us. Cette nouvelle nous vient de Macy’s, Inc.

